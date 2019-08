La Roma prende Kalinic | l' ex milanista farà il vice-Dzeko Bernardeschi tratta il rinnovo

Equitazione - Global Champions Tour Roma 2019 : svelati i nomi dei sei italiani che prenderanno parte alla tappa nella Capitale : Neanche il tempo di chiudere con gli Europei che il salto ostacoli riprende la sua corsa: si avvicina la tappa Romana del Global Champions Tour, che si terrà nella Città Eterna dal 6 all’8 settembre. In vista dell’importante appuntamento del circuito che sbarca nuovamente in Italia, sono stati resi noti i nomi degli azzurri che vi prenderanno parte. Allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” si terrà la manifestazione di ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Kouamé riprende la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : Muriel ribalta la gara con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ROMA-GENOA 3-3 71′: KOUAME!!!! MATCH PIROTECNICO ALL’OLIMPICO! TUFFO DI TESTA E PARITA’! TORINO-SASSUOLO 2-1 70′: CAPUTO!!! I NEROVERDI ACCORCIANO CON IL TAP-IN VINCENTE! HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-1 70′: fuori Palacio, dentro Mattia Destro. SPAL-ATALANTA 2-3 76′: Muriel!!!!! DOPPIETTA DEL COLOMBIANO!!! GOL PAZZESCO DEL #9 CHE PIAZZA IL DESTRO! HELLAS ...

Roma - bus prende fuoco sull’A1 tra Anagni e Colleferro : le immagini riprese dalla corsia opposta : Un bus ha preso fuoco sull’A1 Milano-Napoli, tra il casello di Anagni e quello di Colleferro in direzione Roma. I passeggeri a bordo sono stati fatti evacuare e le fiamme sono state spente poco dopo dai Vigili del fuoco. Il tratto, chiuso per alcune ore per ripristinare il manto stradale danneggiato dal fuoco e dallo sversamento di gasoli, è stato ora riaperto. Nel video, ripreso da alcuni automobilisti che viaggiavano in direzione ...

Icardi aspetterà la Juventus un’altra settimana - poi prenderà in considerazione Napoli e Roma : Mauro Icardi aspetterà la Juventus solo un’altra settimana, poi prenderà in considerazione le offerte di Napoli e Roma Mauro Icardi non rientra più nei progetti dell’Inter: l’argentino è un epurato di Antonio Conte che non cambierà idea su questo aspetto e attende che si sblocchi una volta per tutta la trattativa per la cessione che, nelle idee nerazzurre, dovrebbe portare tra i 75 e gli 80 milioni nelle casse. La ...

Mauro Icardi - la Roma e il Napoli se lo contendono : intanto Wanda Nara prende accordi : Mauro Icardi alle prese con il Napoli e la Roma, entrambe infatti sono intenzionate ad averlo e il pressing di Ancelotti e Fonseca non manca. Sia i giallorossi sia gli azzurri hanno però accordi con Wanda Nara, la moglie-agente del calciatore. La corsa al bomber argentino dunque si preannuncia dens

Roma - la strana stretta sul decoro : i vigili vanno al bar e riprende il bivacco : vigili in tenuta anti-siesta a Trinità dei Monti, col fischietto d'ordinanza pronto a trillare contro chi s'azzarda a oziare sulla scalinata, e pediluvi generosamente concessi...

Calciomercato Inter - Mauro Icardi apre alla Roma : prende quota lo scambio con Dzeko : Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri. Luciano Rossi/AS ...

Calciomercato Roma - l’annuncio di De Sanctis : “Prenderemo un altro difensore centrale” : “Sappiamo che da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale. Tutte le altre decisioni verranno prese sempre tenendo presenti i parametri tecnici e i parametri economici“. Breve ma chiaro il team manager della Roma Morgan De Sanctis, che ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Mancini. Roma, prima conferenza di Mancini: “Fonseca come Gasperini. ...

La Roma 2019-2020 prende forma : Veretout e Mancini titolari nella formazione giallorossa : Calciomercato bollente in casa Roma, dove negli ultimi giorni sono stati messi a segno dei colpi importanti che serviranno a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca. Sono ufficiali infatti gli arrivi in giallorosso di Gianluca Mancini e Jordan Veretout. Il primo è un difensore centrale giovane ma già con grane esperienza in serie A, sa farsi valere anche in fase offensiva e sarà il sostituto di Manolas, ceduto al Napoli. Jordan Veretout invece è un ...

Una Roma che inizia a prendere forma : Un mercato che dopo una fase di stallo iniziale, dopo la classica fase delle cessioni per sistemare il bilancio, sta iniziando ad entrare nel vivo. Non è arrivato nessun nome altisonante, non è stato preso nessun giovane di belle speranze, almeno per il momento Petrachi ha voluto prendere giocatori provenienti da club italiani, che quindi sanno già cosa fare e cosa non fare in Serie A, unica eccezione Pau Lopez. Spinazzola può garantire ...

Calciomercato - le notizie del giorno : nome nuovo per il Napoli - prende forma la Roma - novità su De Rossi : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Napoli, ATALANTA, BOLOGNA – Ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per ...

Calciomercato Roma - Petrachi : “Prenderemo due difensori e un centrocampista” : Il ds della Roma fa il punto sul mercato: “Dobbiamo sostituire Manolas e Marcano. Baldini può aiutare, ma il mercato lo faccio io”.“powered by Goal”Una difesa da ricomporre dopo gli addii di Manolas e Marcano, la Roma lavora sul reparto arretrato in sede di Calciomercato. La conferma arriva dal direttore sportivo Gianluca Petrachi , che a margine della conferenza stampa di presentazione di Spinazzola ha fatto il punto della ...

Roma prende Pau Lopez - Ceballos intrigo Milan : Il primo sabato di luglio coincide con il primo ingaggio della Roma. A Trigoria arriva il portiere PAU Lopez, che non ha risposto alla convocazione del Betis Siviglia "per concludere la trattativa legata al suo trasferimento in Italia", fanno sapere dalla Spagna. Lunedi' il futuro portiere dei giallorossi dovrebbe essere in Italia per sottoporsi alle visite mediche. La Roma versera' nelle casse del Betis circa 20 milioni, piu' 7,5 derivanti ...