“La mia più grande paura” Chiara Ferragni si confessa per la prima volta | le sue intime

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “La mia priorità è finire la gara senza cadute” : Si è ripresentato in condizioni piuttosto difficili, Jorge Lorenzo, in queste prove libere del GP di Gran Bretagna. Lo spagnolo, dopo la caduta di Assen, è tornato in pista quest’oggi a Silverstone, anche se è ben diverso il suo stato d’animo rispetto al solito. L’iberico, infatti, sta cercando non tanto la prestazione, quanto la fine della gara, poiché è chiaramente ancora in scarsa forma a causa del recupero che sta ...

Patrick Dempsey premiato per l’impegno al fianco dei malati di cancro : “La mia missione di vita” : Dottore in tv, benefattore nella vita: Patrick Dempsey è stato premiato per il suo impegno al fianco dei malati di cancro coi centri di assistenza per pazienti oncologici che ha creato nel Maine. L'ex interprete di Derek Shepherd in Grey's Anatomy ha ricevuto il suo premio durante la 34a edizione del Food & Wine Benefit California Spirit della American Cancer Society durante lo scorso fine settimana, quando gli è stato assegnato ...

Romina Power - lo struggente ricordo di Ylenia su Instagram : “La mia bella figlia” : Romina Power ricorda ancora una volta Ylenia Carrisi, con un post commovente su Instagram dedicato alla figlia scomparsa. L’attrice americana e Al Bano Carrisi non hanno mai dimenticato la giovane svanita nel nulla il 31 dicembre del 1993. Biondissima, sorridente e stupenda: Ylenia era piena di vita e di sogni quando sparì, lasciando un enorme vuoto nel cuore dei suoi cari. Un dolore lancinante con cui la famiglia ancora oggi è costretta a ...

Felice Gimondi : “La mia prima bicicletta da corsa - comprata per un sacco di sabbia” : Ripubblichiamo l’intervista del 31 luglio 2017 in cui Giorgio Viberti ripercorre con il campione i ricordi di gioventù

Riccardo Fogli : “Lascio la tv - dopo L’Isola non voglio che la mia famiglia soffra ancora” : Riccardo Fogli è uscito particolarmente provato dalla partecipazione all'Isola dei Famosi. L'esperienza spiacevole verificatasi in studio, quando Fabrizio Corona insinuò che sua moglie lo avesse tradito, gettò il cantante nello sconforto. Il dolore che lui e la sua famiglia hanno dovuto affrontare ha spinto il cantante ad allontanarsi dalla televisione, salvo ritornarvi per qualche apparizione sporadica legata alla musica.

Ciclismo - Domenico Pozzovivo : “La mia carriera non è finita - tornerò in bicicletta” : Due giorni fa la notizia che non ti aspetti e che non vorresti dare: Domenico Pozzovivo investito nel corso di un allenamento nei pressi di Cosenza, mentre aveva in mente l’obiettivo della Vuelta a España 2019. Il corridore della Bahrain-Merida stava percorrendo la strada che porta a Laurignano, frazione di Dipignano, quando ad un incrocio un’autovettura Fiat Grande Punto lo ha centrato in pieno. Le conseguenze dell’impatto sono ...

MotoGP - Johann Zarco si sfoga su L’Equipe : “La mia carriera non finisce qui - ma nel 2020 non sarò in MotoGP” : Il rapporto tra Johann Zarco e la KTM è stato molto complicato fin dai primi test di Jerez a fine 2018 ma nessuno si sarebbe potuto immaginare un epilogo così amaro. Il pilota francese ha rescisso il contratto che lo legava con la casa austriaca fino al 2020 ed ha così messo la parola fine ad un’esperienza da dimenticare al più presto in modo da resettare e da ripartire con grande energia. Il due volte campione del mondo di Moto2 si è ...

Cilento - getta bottiglietta in mare e pubblica il video su Instagram : “La mia barca è plastic free”. Ministro Costa : “L’ho denunciato” : Un giovane ha pubblicato sui social network un video in cui, a bordo di una barca, getta una bottiglietta di plastica (presumibilmente quella dell’olio solare) nel mare di Punta Licosa. Il tutto condito di sfottò agli ambientalisti: “La mia barca è plastic free“. A segnalarlo è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, e il filmato è stato condiviso (dopo aver oscurato il volto del protagonista) anche ...

Getta bottiglia in mare e posta il video sui social : “La mia barca è plastic free” : Il ragazzo ha compiuto il gesto mentre si trovava in barca nel mare di Punta Licosa, nel Salernitano. Identificato, ora rischia una denuncia-- Per attirare l’attenzione e guadagnare qualche like sui social ha compiuto un gesto spregevole e superficiale, riuscendo in solo colpo a sbeffeggiare la campagna “plastic free” e a inquinare l’incantevole mare di Punta Licosa, nel Salernitano.-- L’autore della vergognosa azione è un giovane che a bordo ...

Giulia De Lellis - gli auguri commoventi a Iannone : “La mia meraviglia” : Giulia De Lellis è davvero innamorata. Per capire quanto sia presa dalla storia con il pilota di moto Gp Andrea Iannone, basterebbe leggere i commoventi auguri di compleanno che la influencer ha mandato al suo compagno via Instagram. Iannone ha compiuto trent’anni e la De Lellis ha voluto dedicargli pubblicamente parole tenerissime e piene di sentimento che rispecchiano la profondità del rapporto che lega i due. Nel post pubblicato sul suo ...