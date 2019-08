La figlia nasce con disabilità I genitori | Staccatele la spina

Sceglie una chemio meno invasiva per far nascere la figlia : muore tre mesi dopo il parto : La commovente storia di una giovane mamma che ha scelto di rimandare le cure più forti a dopo la nascita della sua bambina...

Malata di cancro sceglie di morire per far nascere sua figlia : Glory Obibo aveva scoperto di essere Malata di cancro durante la gravidanza. E' morta tre mesi dopo aver messo alla luce la piccola Greta. Una donna nigeriana di 29 anni aveva scoperto di avere un tumore al seno durante la gravidanza. È deceduta tre mesi dopo il parto. Un gesto altruista e di amore. Ha deciso di rinunciare alla sua vita per far nascere la figlia. Una donna nigeriana di 29 anni residente a Treviso è morta tre mesi ...