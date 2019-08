La dieta nelle malattie polmonari

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) (A cura di Giuseppe Munafò, medico pneumlogo)Circa 2500 anni fa, Ippocrate di Coo, considerato il padre della medicina, scriveva: “Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia il cibo”. Molti suoi insegnamenti rimangono validi anche oggi, e sono molto attuali: “Lavorare, mangiare, bere, dormire, amare: tutto deve esseremisurato” anche: “Ci sono nei fatti due cose: scienza e opinione; la prima genera conoscenza, la seconda ignoranza”.Ci sarebbe da fermarsi a riflettere su queste tre frasi. Anche oggi spesso non vengono applicate e questo è fonte di numerosi problemi. E non solo in campo medico. Basta rileggere l’ultima delle tre frasi di Ippocrate, per rendersi conto che un gran numero di vere e proprie sciocchezze che si leggono oggi sul web, ad esempio contro i ...

erikaofthestate : l'anno prossimo andiamo in cina, torno dal mare e mi metto super seria a dieta perché non posso essere cessa nelle… - Cinnamontomofo : @IengoFederica Purtroppo la gente pensa sia una moda e che sia una dieta costosa quando è più economica della dieta… -