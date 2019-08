Kylie Jenner ha condiviso delle immagini inedite della nascita di Stormi

Stormi ha debuttato sul suo primo red carpet con mamma Kylie Jenner e papà Travis Scott : Tenerissima The post Stormi ha debuttato sul suo primo red carpet con mamma Kylie Jenner e papà Travis Scott appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian posa insieme a Kylie Jenner - ma qualcosa non va : «Hai esagerato con Photoshop» : Kim Kardashian posa insieme alla sorella Kylie Jenner per un servizio fotografico e pubblica, come di consueto, uno degli scatti sui propri account social. Niente di fuori dal comune, se non fosse che i fan hanno presto notato un dettaglio che rivela un errore piuttosto grossolano. La maggior parte degli utenti su Instagram ha capito facilmente che la foto è stata ritoccata in digitale. Molti, infatti, hanno notato un clamoroso errore grazie ad ...

Da Beckham a Kylie Jenner - i vip scelgono le vacanze in Italia : Le vacanze vip sono in Italia. Il Belpaese è stato scelto da molti personaggi dello showbiz stranieri che proprio tra Puglia, Sardegna e Costiera Amalfitana hanno deciso di trascorrere le ferie tra relax, mare e buon cibo. Ne sanno qualcosa i Beckham nel resort di lusso in Puglia, la più piccola delle Kardashian che ha festeggiato il compleanno in Costiera e Heidi Klum che dopo le nozze sta trascorrendo al luna di miele a Capri. Ma non ...

Kylie Jenner compleanno in Italia : il prezioso regalo di Travis Scott FOTO : Cosa ha regalato Travis Scott a Kylie Jenner per il suo compleanno in Italia Ormai non è una novità: Kylie Jenner ha scelto l’Italia per festeggiare il suo 22esimo compleanno. L’influencer ha brindato su un lussuoso yacht al largo della Costiera Amalfitana insieme al fidanzato Travis Scott, alla figlia Stormi e ad alcuni componenti della […] L'articolo Kylie Jenner compleanno in Italia: il prezioso regalo di Travis Scott FOTO ...

Stormi che canta "tanti auguri" a Kylie Jenner ti farà sciogliere : E Travis Scott le ha regalato un'incredibile collana

Kylie Jenner è arrivata in Italia con un abito da sposa in valigia : Ma ci vorrebbe solo trollare tutti

Kylie Jenner : casa ricoperta di rose e party su yacht per il compleanno - : Alessandro Pagliuca La regina dei social network (un suo post su Instagram vale 1,266 milioni di dollari) compie 22 anni il 10 agosto, ma i preparativi per la festa sono iniziati da tempo Un compleanno da diva, costoso, esagerato e destinato a stupire. Kylie Jenner compirà 22 anni il 10 agosto e già si cominciano a scoprire i dettagli di quella che già si annuncia come una super festa. Piccola di casa Kardashian, Kylie ha pubblicato ...

Kylie Jenner ricoperta da petali di rose per il suo compleanno : Tonnellate di petali di rose, sono solo un anticipo dei regali di compleanno che riceverà la miliardaria Kilye Jenner. Ma questo è di sicuro il più importante perché arriva dal padre di suo figlio Travis Scott. Il 10 agosto, Kylie Jenner, una delle giovani imprenditrici più ricche d’America, sorella delle famose Kardashian, compirà 22 anni, e sta organizzando una festa che verrà ricordata per anni.\\ Per il momento però ha già ...

Kylie Jenner : Travis Scott ha letteralmente ricoperto di rose la casa della fidanzata : In vista del compleanno della guru dei trucchi

Kylie Jenner ha intenzione di fare le cose davvero in grande per il suo compleanno : E la festa si dovrebbe tenere in Europa

Kylie Jenner nella bufera : il dito medio nello spot fa infuriare i fan : Kylie Jenner è finita nell'occhio del ciclone sui social network per una foto pubblicata da Kim Kardashian, dove mostra il dito medio ai fan per promuovere il suo nuovo profumo. Un gestaccio che ha scatenato le ire dei fan. Kim Kardashian e Kylie Jenner hanno fatto letteralmente infuriare i loro follower con una pubblicità provocatoria sui social. La foto, che ritrae le due dive con il nuovo profumo della linea KKW, non è ...

Dalla gravidanza di Kylie Jenner ai gemelli Clooney : i «segreti» meglio custoditi dei vip : Il matrimonio di Hailey Baldwin e Justin BieberIl viso di SkylerIl matrimonio di Louis DucruetLa gravidanza di Kylie JennerIl matrimonio di Charlotte CasiraghiI gemelli di George ClooneyIl matrimonio di Ed SheeranIl matrimonio di Tiziano FerroNascondere una gravidanza ai tempi dei social, con milioni di occhi puntati addosso e i paparazzi appostati sul vialetto di casa. L’impresa di Kylie Jenner, conclusasi il 6 febbraio 2018, quando una manina ...

Kylie Jenner ha condiviso una foto di Stormi imbronciata che è un total mood : Adorerai