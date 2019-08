Klopp sul sorteggio | “Ancora il Napoli | sarà emozionante incontrarli di nuovo | ecco il

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il tecnico del Liverpool, Jurgen, commenta ildi Champions League:il! Ormai non so più quante sono le volte che ho giocato contro di loro, ma quello che so ovviamente è che la loro è una squadra molto esperta. Dovrò dare un’occhiata a Genk e Salisburgo, ma so che sono compagini giovani, fresche e cariche, quindiinteressante affrontarle”. Il tecnico campione d’Europa sul: “Un’ottima squadra che ha nel contropiede il suo punto di forza. Contro di loro l’anno scorso abbiamo giocato una delle nostre migliori partite in casa, siamo stati bravi a non concedergli alcuna ripartenza. Giocano realmente molto bene, abbiamo perso 3-0 in amichevole contro di loro in estate e sebbene quel risultato non avesse grande importanza, la cosa fa capire quanto bravi siano. Allora loro non erano ancora completi e lo stesso vale per noi, ma sono forti. ...

