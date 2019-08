Ken Wong | lead designer di Monument Valley | è stato accusato di maltrattamento sul posto

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 29 agosto 2019) Tony Coculuzzi, sviluppatore di Cuphead, nella giornata di ieri attraverso Twitter ha pubblicato un post in cui haildi, Ken, disuldi lavoro.Coculuzzi avrebbe dichiarato cheha abusato di lui psicologicamente, portandolo così alla depressione ed al tentato suicidio per due anni. Lo sviluppatore ha deciso di svelare questa cosa poiché è preoccupato per i giovani sviluppatori che stanno lavorando nel nuovo studio di. Secondo Coculuzzi,si sarebbe vantato di come la gente smetteva di lavorare dopo aver avuto a che fare con lui. Inoltre lo sviluppatore avrebbeil creatore didi aver sminuito il suo lavoro, remandogli continuamente contro, arrivando persino a gettare fango su di lui con i suoi amici.Altri membri del settore, come Saleem Dabbous, direttore dello studio per Koopmode, ...

