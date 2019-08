Katia Fanelli affranta dopo l’incontro a UeD | “Vedere Vittorio con un’altra fa male”

Temptation Island - Katia Fanelli sta con Nico Bovi? La dedica fotonica : Katia Fanelli dopo Temptation Island: con Vittorio Collina è finita davvero Dopo Temptation Island Katia Fanelli alias Miss fotonica ha cercato di riavvicinarsi al suo Vittorio Collina ma non è riuscita nel suo intento e si è lasciata andare a uno sfogo in cui sosteneva che si sarebbe pentito e che sarebbe rimasto solo. Nell’ultimo […] L'articolo Temptation Island, Katia Fanelli sta con Nico Bovi? La dedica fotonica proviene da ...

Temptation Island - Katia Fanelli decisa : “Non permette a nessuno di…” : Katia di Temptation Island si confessa: cosa le è successo dopo la sua esperienza televisiva Il nome di Katia Fanelli è ancora sulla bocca di tutti. Terminato Temptation Island, in tanti hanno deciso di seguire la ragazza-fotonica attraverso Instagram: da qui sanno sempre tutto su di lei. Non si nasconde mai – anche durante il […] L'articolo Temptation Island, Katia Fanelli decisa: “Non permette a nessuno di…” ...

Temptation Island : Katia Fanelli dimentica Vittorio con Sammy? : Katia di Temptation Island dopo la rottura con Vittorio si avvicina a Sammy Katia Fanelli, dopo la fine della sua storia con Vittorio Collina, il quale pare aver iniziato a frequentare la single di Temptation Island, Vanessa, ha deciso di concedersi un po’di relax sulle spiagge di Mykonos insieme ai suoi amici. Dai video e foto postati su instagram dalla ex partecipante del reality pare davvero essere serena nonostante tutto. Ma non è ...

Temptation Island 2019 - Vittorio Collina contro Katia Fanelli : «Si è presa gioco di me davanti a tutta l’Italia» : “Nel villaggio Katia si è presa gioco di me davanti a tutta l’Italia”, con la sua partecipazione a Temptation Island 2019, condotto da Filippo Bisciglia, Vittorio Collina ha messo fine alla sua relazione con la fidanzata Katia Fanelli per avvicinarsi alla single Vanessa. Vittorio non si aspettava li comportamento di Katia: “Ho sempre creduto in lei ed ero convinto che, con il passare del tempo avrebbe, potuto limare certi atteggiamenti che mi ...

Temptation Island 2019 - Katia Fanelli sogna "Uomini e Donne" : «Vittorio invece resterà solo e sofferente» : Katia Fanelli, protagonista dell'ultima edizione di "Temptation Island", è tornata single e potrebbe sognare il trono di "Uomini e Donne". In un'intervista a...

Anticipazioni U&D nuovi tronisti : Katia Fanelli di Temptation Island ha fatto il provino : La nuova edizione di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda a partire dal prossimo lunedì 16 settembre come sempre alle ore 14:45 circa. Una nuova edizione che si preannuncia ricca di novità e che sarà caratterizzata come sempre dalla presenza di nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro nuova anima gemella. Tra i candidati di quest'anno sembra esserci ...

Temptation Island - Katia Fanelli sogna Uomini e donne e rivela : ‘Mi manca Vittorio’ : Senza di lei l’ultima edizione di Temptation Island non sarebbe stata la stessa. Katia Fanelli sin dalla prima puntata si è distinta come il personaggio più estroverso e simpatico conquistando da subito le simpatie del pubblico. La sua storia con Vittorio Collina è naufragata ma questo non sembra fermarla, perché come rivela a Chi nell’intervista in edicola mercoledì 7 agosto ha in programma una vacanza a Mykonos e mira a Uomini e ...

Katia Fanelli in lizza come tronista a Uomini e Donne : “Ho già fatto il provino” : Nuova vita per la "fotonica" ex protagonista di Temptation Island. Tramontata definitivamente la storia con Vittorio Collina (che definisce un uomo "senza carattere" e "vergognoso"), la Fanelli è piena di corteggiatori ma sembra certa di trovare l'amore vero a Uomini e Donne. Tanto da aver già fatto il casting: "Qualcosa nell’aria c’è".Continua a leggere

Uomini e Donne - Katia Fanelli tronista? Ha fatto già il provino : Katia Fanelli tronista di Uomini e Donne? Qualcosa è nell’aria A Uomini e Donne potremmo vedere proprio lei: Katia Fanelli di Temptation Island! La ragazza fotonica ha deciso di fare il provino per questo dating show che ha sempre seguito con passione. Crede fortemente nell’amore, e quale luogo migliore per incontrare il principe azzurro? Non […] L'articolo Uomini e Donne, Katia Fanelli tronista? Ha fatto già il provino ...

Temptation Island - Katia Fanelli : "Vittorio resterà solo e sofferente - Vanessa vuole solo visibilità. Uomini e Donne? Mi sono candidata" : Katia Fanelli è stata intervistata da Gabriele Parpiglia per il settimanale Chi. Una delle protagoniste della sesta edizione di Temptation Island si sta godendo la propria estate da single considerando che il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia si è rivelato fatale per la sua storia d'amore con Vittorio Collina.Con queste prime dichiarazioni, la "fotonica" 25enne riminese ha ammesso di sentire la mancanza ...

Uomini e Donne - Katia Fanelli possibile tronista : 'Nell'aria c'è già qualcosa' : Katia Fanelli è stata una delle indiscusse protagoniste dell'ultima stagione di Temptation Island. La ragazza "fotonica" ha conquistato il pubblico con la sua solarità e simpatia, anche se l'epilogo della sua avventura televisiva non è stato dei migliori. La storia con Vittorio Collina, infatti, non ha superato la prova dell'isola delle tentazioni e lui, dopo il falò di confronto, è corso dalla single Vanessa, chiedendole di conoscersi meglio ...

Katia Fanelli di Temptation Island si sfoga su Vittorio : “Vergognoso” : Temptation Island 2019: Katia Fanelli delusa da Vittorio Collina Katia Fanelli è stata un fiume in piena. La “fotonica” concorrente di Temptation Island ha parlato di Vittorio Collina, del loro rapporto prima dell’isola delle tentazioni e di cosa è avvenuto dopo il reality estivo di Canale5. Sulle pagine del settimanale Chi la ragazza ha ammesso di essere rimasta delusa dal comportamento di Vittorio dopo Temptation Island ...

Temptation Island - Katia Fanelli : “Mi manca Vittorio ma…” e svela la verità : Intervista Katia Fanelli al settimanale Chi: cos’è davvero successo dopo Temptation Island? Katia Fanelli non ha nessuna intenzione di ritornare da Vittorio Collina, anche se, alle pagine del settimanale Chi, ha ammesso che le manca. Non si cancella con un colpo di spugna una storia come la loro, che però, nell’ultimo periodo, ha cominciato a […] L'articolo Temptation Island, Katia Fanelli: “Mi manca Vittorio ...

Katia Fanelli - ex di Temptation - dichiara di essersi candidata come tronista di U&D : Katia Fanelli è sicuramente una delle protagoniste di quest'ultima edizione di Temptation Island più discusse. La ragazza è stata molto amata dal pubblico di canale 5 per il suo carattere molto esuberante e allegro. Sui social diversi sono stati i commenti di apprezzamento per la "fotonica", così come lei ama definirsi. La donna ha abbandonato l'isola delle tentazioni da sola, senza il fidanzato Vittorio. L'uomo, deluso dalle parole della bionda ...