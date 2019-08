Juventus | scambio Icardi-Dybala con l' Inter | Agnelli avrebbe messo il veto

Juventus-Milan - scambio Suso-Demiral : spuntano conferme - i dettagli : scambio SUSO DEMIRA- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, Juventus e Milan starebbero valutando la possibilità di uno scambio tra Suso e Demiral. Rossoneri a caccia di un nuovo centrale difensivo pronto ad affiancare Romagnoli, bianconeri desiderosi di far cassa per dare ossigeno al bilancio. La Juve valuta Demiral circa 35 milioni di euro, […] L'articolo Juventus-Milan, scambio Suso-Demiral: spuntano ...

Mercato Juventus - pazzo scambio con il Milan : tutti i dettagli : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato e come rivelato da “SportMediaset“, Juventus e Milan starebbero lavorando sul potenziale scambio Demiral-Suso. Un’idea nata nelle ultime ore e pronta a prendere corpo in maniera concreta. La Juventus potrebbe decidere di aprire allo scambio, anche se resterà da valutare la possibile offerta Milanista. La […] More

Juventus - possibile scambio Demiral-Suso con il Milan : Il mercato potrebbe regalarci clamorose sorprese in questi ultimi giorni di trattative: come è noto il 2 settembre si chiuderà il calciomercato estivo ma si attendono novità soprattutto dalle società di vertice. Se l'Inter è vicinissima al prestito di Sanchez dal Manchester United, il Napoli potrebbe ufficializzare a breve l'acquisto a parametro zero di Llorente. Per quanto riguarda la Juventus, l'esigenza principale restano sempre le cessioni, ...

Dalla Juventus non arriverebbe nessun segnale per lo scambio Dybala-Icardi : Sono giorni molto intensi per Fabio Paratici che sta cercando di sfoltire la rosa della Juventus. I nomi che in queste ultime ore sembrano essere al centro del mercato sono quelli di Paulo Dybala, Daniele Rugani e Merih Demiral. Il numero 10 juventino, nella sfida contro il Parma, non è sceso in campo ed è rimasto in panchina per 90 minuti. Questo ha riacceso le voci di mercato intorno a Paulo Dybala e si torna a parlare di una possibile ...

Mercato Juventus - scambio Icardi-Dybala : ora cambia tutto - nuovo retroscena : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Marotta Paratici starebbero ragionando sul possibile scambio tra Icardi e Dybala. Se in un primo momento il direttore sportivo bianconero pareva esser totalmente contrario, nelle ultime ore starebbe valutando la possibilità di aprire al clamoroso “sì”. Uno scambio che risolverebbe la grana bilancio bianconera […] ...

Calciomercato Juventus - Rakitic : no allo scambio con Can ma potrebbe arrivare lo stesso : Sarebbe Ivan Rakitic il vero obiettivo di Calciomercato della Juventus per il centrocampo. Il croato è in uscita dal Barcellona ed è stato scaricato anche dal tecnico Valverde. E’ proprio l’allenatore, con una dichiarazione ripresa dal Daily Mail, a dare il via all’operazione. “Non bloccheremo la cessione” ha detto il tecnico blaugrana “se arriverà un’offerta soddisfacente da qui alla fine del mercato”. La strada quindi è aperta ma ci sono prima ...

Inter-Juventus - telefonata tra Paratici e Marotta : sul piatto lo scambio che coinvolge Icardi e Dybala : I dirigenti di Inter e Juventus si sono sentiti telefonicamente nei giorni scorsi per discutere dell’eventuale scambio tra Dybala e Icardi, senza però fissare alcun appuntamento E’ cominciata l’ultima settimana di mercato, quella che farà calare il sipario sulla sessione estiva. Tanti i nomi sul tavolo ancora da piazzare, con profili pesanti che potrebbero spostarsi da una squadra all’altra proprio in questi ultimi ...

Inter - la Juventus avrebbe aperto al possibile scambio tra Icardi e Dybala : Inter e Juventus ancora protagoniste nell'ultima settimana di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcuni ritocchi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, mentre i bianconeri hanno l'esigenza di vendere per abbassare i costi eccessivi e vista la grande abbondanza di giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. E gli Interessi di entrambe le società potrebbero intrecciarsi in questi ultimi giorni, cercando di ...

Mercato Juventus - scambio Emre Can-Rakitic : il nuovo retroscena! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato e come riportato da “Tuttosport“, Barcellona e Juventus starebbero lavorando attentamente sul possibile scambio tra Emre Can e Rakitic. Uno scambio che potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni e concretizzarsi in maniera totale. Perchè la Juventus potrebbe privarsi del centrocampista tedesco? Spiegazione chiara […] More

Mercato Juventus - maxi scambio : la Roma offre 3 giocatori ai bianconeri : Mercato Juventus – Nuovo scambio sull’asse Torino Roma. Obiettivo Daniele Rugani. Questo il mantra che Gianluca Petrachi continua a ripetersi. Il centrale della Juventus è infatti il colpo di Mercato che la Roma vuole mettere a segno da qui al 2 settembre, quando poi sarà troppo tardi per regalare a Fonseca il tanto atteso rinforzo in difesa. […] More

Juventus - Tuttosport : 'Il Barcellona avrebbe proposto lo scambio Rakitic-Emre Can' : Il mercato potrebbe regalare altri importanti acquisti gli ultimi 11 giorni di trattative: in particolar modo le società che sembrerebbero più attive sono quelle di vertice, su tutte Juventus, Napoli ed Inter. I bianconeri sono soprattutto impegnati nelle cessioni, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e per cercare di sistemare il bilancio, provato da pesanti investimenti (su tutti quello riguardante il difensore De Ligt ...

Corriere dello Sport - Juventus : possibile scambio Manduzkic - Dembelé con il Barcellona : La Juventus continua a lavorare sul mercato con l'esigenza principale che resta quella di cedere alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. I principali indiziati a lasciare Torino sono essenzialmente tre: Rugani, Matuidi e Mandzukic, anche se non è da escludere la possibile partenza di Emre Can. Di recente il direttore Sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato a Barcellona per discutere con la dirigenza ...

Calciomercato Juventus : in dirittura d’arrivo uno scambio con la Roma : Calciomercato Juventus: dopo l’affare che ha portato Spinazzola nella capitale e Pellegrini a Torino (poi girato in prestito al Cagliari), Juve e Roma sono pronte a chiudere un nuovo scambio. Come riportato da Sportmediaset e rilanciato da Tuttomercatoweb.com, in queste ore il nome più caldo per il mercato in uscita dalla Juventus è quello di […] More

Mercato Juventus - scambio Emre Can-Rakitic : ora cambia tutto! : Mercato Juventus- Come trapelato nelle ultime ore, Juventus e Barcellona starebbero lavorando attentamente sul possibile scambio con Emre Can e Rakitic protagonisti. Il centrocampista tedesco potrebbe vestire la maglia del Barcellona, mentre il croato potrebbe dire sì ai bianconeri. Perchè Paratici vorrebbe aprire al possibile scambio? Emre Can, arrivato in bianconero a parametro zero, garantirebbe […] More