Juventus | possibile doppia cessione alla Roma | Rugani e Mandzukic

Rakitic Juventus - affare possibile : spunta una nuova ipotesi : Rakitic Juventus – La chiusura della sessione estiva di calciomercato si sta avvicinando a grandi passi, ma per la Juventus potrebbe esserci ancora il tempo per piazzare un altro grandissimo colpo: quello che porterebbe a Torino Ivan Rakitic. Secondo quanto riportato dall’iberico Sport, il club bianconero negli ultimi giorni ha deciso di accelerare con forza […] More

Juventus - spunta Mandzukic come possibile contropartita più 35 milioni per Icardi : La Juventus è impegnata nella preparazione dell'importante match di Serie A della seconda giornata che la vedrà impegnata contro il Napoli sabato 31 agosto alle ore 20:45 all' 'Allianz Stadium'. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri anche se l'esigenza principale attualmente è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Inoltre le cessioni ...

Juventus - possibile scambio Demiral-Suso con il Milan : Il mercato potrebbe regalarci clamorose sorprese in questi ultimi giorni di trattative: come è noto il 2 settembre si chiuderà il calciomercato estivo ma si attendono novità soprattutto dalle società di vertice. Se l'Inter è vicinissima al prestito di Sanchez dal Manchester United, il Napoli potrebbe ufficializzare a breve l'acquisto a parametro zero di Llorente. Per quanto riguarda la Juventus, l'esigenza principale restano sempre le cessioni, ...

Inter e Juventus - potrebbe sbloccarsi Icardi per Dybala : possibile contatto tra i due club : Prove di disgelo tra Inter e Juventus in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Le due società hanno sicuramente caratterizzato questa sessione estiva, in particolar modo per la rivalità tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici e l'affare Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza dei bianconeri, portando il belga a casa per 65 milioni di euro più bonus, anche grazie al rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United. ...

Mercato Juventus : colpo possibile - il calciatore vuole lasciare l’Inghilterra : Mercato Juventus – Il calcioMercato non è ancora finito e le novità arrivano da più parti. Ora la Juventus ha intenzione di provare a rinforzare ulteriormente la rosa per rispondere alle pretendenti sia in Italia che in Europa. Tra i nomi finiti sul taccuino dei dirigenti della Juventus, c’è anche Christian Eriksen, sempre più intenzionato a […] More

Inter - la Juventus avrebbe aperto al possibile scambio tra Icardi e Dybala : Inter e Juventus ancora protagoniste nell'ultima settimana di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcuni ritocchi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, mentre i bianconeri hanno l'esigenza di vendere per abbassare i costi eccessivi e vista la grande abbondanza di giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. E gli Interessi di entrambe le società potrebbero intrecciarsi in questi ultimi giorni, cercando di ...

Calciomercato Juventus - L'Equipe ipotizza un possibile rilancio nell'offerta per Neymar : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il nome più caldo è quello di Neymar, il quale ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain. Il club francese ha rifiutato tutte le offerte che gli sono state recapitate dal Barcellona e dal Real Madrid, dunque la Juventus potrebbe rientrare in gioco e assicurarsi le prestazioni del fortissimo campione brasiliano. Stando a quanto riporta il ...

Corriere dello Sport - Juventus : possibile scambio Manduzkic - Dembelé con il Barcellona : La Juventus continua a lavorare sul mercato con l'esigenza principale che resta quella di cedere alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. I principali indiziati a lasciare Torino sono essenzialmente tre: Rugani, Matuidi e Mandzukic, anche se non è da escludere la possibile partenza di Emre Can. Di recente il direttore Sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato a Barcellona per discutere con la dirigenza ...

Balotelli torna in Serie A - ha firmato con il Brescia. Possibile debutto in campionato contro la Juventus : Mario Balotelli è il nuovo attaccante del Brescia. Il centravanti italiano, messe definitivamente da parte le avances dei brasiliani del Flamengo, ha firmato con la squadra della città dove è cresciuto insieme alla famiglia adottiva, firmando un contratto pluriennale: con l’eventuale salvezza delle “rondinelle” arriverebbe il rinnovo automatico. Per la giornata di lunedì 19 agosto, il calciatore verrà presentato ufficialmente ...

Pogba Juventus : tutto è ancora possibile - Paratici ha le idee chiare : Pogba Juventus – Il sogno di mercato della Juventus, rimane il francese del Manchester United. Il centrocampista transalpino, nelle scorse settimane sembrava molto vicino al Real Madrid; adesso però la situazione è del tutto cambiata. La Juventus non ha smesso di credere al suo possibile ritorno in bianconero, tanto che secondo tuttosport, la dirigenza bianconera […] More

Juventus - non solo Matuidi : anche Emre Can possibile partente a centrocampo : La Juventus, dopo l'amichevole vinta 1 a 0 contro la Triestina grazie ad un gran gol di Dybala, è pronta a proseguire la preparazione in vista dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nel match amichevole sono emersi ancora dei ritardi soprattutto nel gioco e qualche difficoltà a livello realizzativo. Resta l'esigenza da parte della dirigenza bianconera di alleggerire una rosa fin troppo ricca di ...

Juventus - Chiellini su un possibile approdo a Torino di Icardi : 'È fantacalcio' : La Juventus, nelle ultime settimane di mercato, cercherà di sfoltire un po' la sua rosa. Infatti, Maurizio Sarri dovrebbe lasciar fuori alcuni dei suoi giocatori dalla lista Champions. Per questo motivo, Fabio Paratici cercherà di cedere un paio di calciatori anche se queste cessioni non saranno obbligatorie. Tra i nomi in uscita ci sarebbero anche quello di Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Con un paio di uscite in avanti non è ...

Calciomercato Inter – Sorpasso alla Juventus per Federico Chiesa : i motivi che rendono possibile la trattativa : L’Inter è decisa a superare la Juventus per Federico Chiesa: il giocatore accetterebbe la destinazione e la Fiorentina preferirebbe non cedere il proprio pupillo ai rivali bianconeri Nelle prime settimane di mercato la Juventus sembrava aver messo le mani su Federico Chiesa. Accordo raggiunto nel bel mezzo del caos societario della Fiorentina, giocatore pronto a forzare la cessione. Situazione che poi si è risolta in un nulla di fatto, con ...

Calciomercato Juventus News/ Addio possibile per Can o Bentancur - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, ultime notizie: i due centrocampisti sono finiti nella lista dei possibili partenti, attesa per l'ufficialità di Pellegrini.