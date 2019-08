Juventus-Napoli | partita visibile in streaming e tv su Sky Sport Serie A il 31 agosto

Sorteggio Gironi Champions (Juventus - Napoli - Inter - Atalanta) : diretta Italia 1 - Sky e Eurosport : Liverpool, Real Madrid, Bayer Leverkusen (diretta Italia 1, Sky Sport ed Eurosport); oppure Manchester City, Real, Lipsia. Sono i peggiori accoppiamenti possibili per Atalanta e Inter, che come Juve e Napoli aspettano di conoscere dal Sorteggio Uefa i loro Gironi Champions. Chi sarà il successore del Liverpool? Esaurita la fase dei preliminari, la...

Champions League 2019-20 - il sorteggio dei gironi : i possibili incroci di Juventus - Napoli - Inter e Atalanta : La Juventus rischia di dover passare da Madrid, oppure ritrovare l’Ajax sua carnefice. Il Napoli spera di aver un girone con al massimo una big. L’Inter sogna una tra Benfica e Shakhtar Donetsk. L’Atalanta invece brama una sfida con uno o più top club europei. Quattro italiane, divise in quattro fasce diverse. Sono le premesse del sorteggio che sancirà oggi la formazione degli otto gruppi della fase a gironi della Champions ...

Sorteggi Champions League 2019-2020 : le 4 fasce e le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Inter e Atalanta. I gironi dei sogni e quelli da incubo : Oggi, giovedì 29 agosto (ore 18.00), a Montecarlo, andrà in scena il Sorteggio della fase a gironi di Champions League 2019-2020 di calcio. Saranno 32 le squadre a contendersi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale. Le 26 formazioni che entrano in gara direttamente vengono raggiunte dalle sei vincitrici degli spareggi. Nessuna compagine può affrontarne ...

CorSport : dovrebbe essere Orsato a dirigere Juventus-Napoli : Il Corriere dello Sport dà quasi per certo che a dirigere la partita di sabato tra Juve e Napoli sarà Daniele Orsato. Il famoso artefice di Inter-Juve, che bloccò in qualche modo la corsa del Napoli di Sarri allo scudetto. Da allora Orsato ha diretto la Juve due volte, una contro la Fiorentina e una contro il Torino. Una volta sola invece è stato arbitro in una partita del Napoli (contro l’Atalanta). Orsato ha diretto sette sfide tra le due ...

LIVE Sorteggi Champions League 2019-2020 in DIRETTA : orario d’inizio - fasce - tv e possibili avversarie di Juventus - Napoli - Atalanta ed Inter : Siamo arrivati al grande giorno: oggi si terranno i Sorteggi dei gironi della Champions League 2019/2020. La massima competizione europea per club, quindi, muoverà i primi passi, collocando le 32 squadre partecipanti in 8 gironi. Quest’oggi, giovedì 29 agosto, a Montecarlo alle ore 18.00 si terrà questo attesissimo Sorteggio che ci permetterà di capire se le 4 squadre italiane (Juventus, Napoli, Inter e Atalanta) avranno vita facile, o ...

Juventus-Napoli - la quota del gol dell’ex per Higuain : Si avvicina la seconda giornata del campionato di Serie A, in particolar modo attesa per la partita tra Juventus e Napoli, Gonzalo Higuain ritrova la sua ex squadra, in maglia bianconera ha incontrato il Napoli sei volte, segnando in quattro occasioni, per un totale di cinque gol, alla prima gol della vittoria nel 2-1 finale, poi nella stessa stagione segnò tre gol su cinque nel doppio scontro in Coppa Italia, l’anno successivo gol ...

Serie A – Juventus-Napoli più sicura : allo Stadium nuove tecnologie di videosorveglianza : allo Stadium sedici nuove telecamere di sicurezza per vigilare sui cori razzisti: già da Juventus Napoli aumentano le tecnologie La stagione 2019-20 di Serie A è iniziata lo scorso fine settimana, gli appassionati non attendono altro, però, del primo grande incontro tra Juventus e Napoli, che si terrà sabato sera. I bianconeri giocano la prima sfida stagionale in casa, davanti al loro pubblico, in uno Juventus Stadium rinnovato: nello ...

Juventus - Ramsey si ferma in allenamento : le condizioni del gallese in vista del match con il Napoli : Il centrocampista gallese ha riportato una leggera lombalgia che lo ha costretto a saltare l’allenamento di questa mattina E’ cominciata la marcia di avvicinamento della Juventus alla sfida con il Napoli, big match della seconda giornata di Serie A in programma sabato sera all’Allianz Stadium. Lapresse I bianconeri si sono allenati questa mattina al JTC, concentrandosi su un lavoro tecnico-tattico in vista del confronto ...

Juventus-Napoli - probabili formazioni : Milik in dubbio - De Ligt ancora in panchina : Juventus-Napoli è senza dubbio la partita più importante della seconda giornata di campionato dal momento che mette di fronte le due formazioni che, insieme all’Inter, vengono considerate le principali pretendenti alla conquista dello scudetto. Le due contendenti presentano organici decisamente attrezzati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e quindi la gara si prospetta avvincente ed emozionante con un pronostico aperto a ...

Serie A - pronostici 2^ giornata : spicca il big match Juventus-Napoli - favorite le milanesi : Nemmeno il tempo di salutare il ritorno della Serie A e siamo già vicini alla seconda giornata, ricca di sfide interessanti anche per quanto riguarda le scommesse. Il match di cartello è quello tra la prima e la seconda dello scorso campionato: la Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium per tentare una prima mini-fuga sui rivali dopo aver avuto la meglio sul Parma all'esordio. L'Inter cerca conferme a Cagliari, il Milan vuole riscatto a ...

Juventus e Napoli ad un passo da Icardi - Rabiot e i primi screzi in casa bianconera : Il ventiquattrenne centrocampista francese Adrien Rabiot vuole assolutamente esordire contro il Napoli nella prossima partita di campionato. Sia lui che la propria madre Véronique non hanno gradito l’esclusione iniziale a Parma. Ma l'allenatore dei bianconeri Maurizio Sarri ha più volte ripetuto che l'inserimento dei nuovi giocatori sarà graduale. Rabiot, a suo dire, è stato sei mesi ostaggio del Psg e ad oggi essersi finalmente liberato del ...

Sorteggi Champions League 2019-2020 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Inter ed Atalanta. I gironi ideali e quelli da evitare : Giovedì 29 agosto si svolgerà il Sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio, al Grimaldi Forum di Montecarlo verrà effettuata l’estrazione che definirà la composizione degli otto gruppi della massima competizione continentale per importanza. Le 32 migliori squadre del Vecchio Continente si sono date appuntamento nel Principato e sono desiderose di conoscere le avversarie che si troveranno di fronte nella prima ...

Juventus - Sarri migliora ma non ci sarà contro il Napoli : Sarri niente panchina Napoli. In casa Juventus, reduce dalla vittoria contro il Parma suggellata dalla rete di capitan Chiellini, prosegue la preparazione in vista della seconda giornata di campionato che vedrà i campioni d’Italia sfidare una delle avversarie storiche delle ultime stagioni: il Napoli. La sfida sarà certamente speciale per Maurizio Sarri, che ha guidato […] L'articolo Juventus, Sarri migliora ma non ci sarà contro il ...

Il Guardian fa a pezzi gli arbitri e la Juventus (“deludente”). Napoli “imperfetto ma elettrizzante” : Scoraggiante, ai limiti del deprimente, la disamina che fa il Guardian della prima giornata del campionato di Serie A. Prima hanno giocato i campioni d’Italia, la Juventus, “totalmente deludenti con una vittoria per un gol contro avversari che non avevano gli strumenti per ferirli”. Una Juve già vista, scrive il quotidiano: “I bianconeri non si sono nemmeno preoccupati di presentarci ai nuovi membri del cast: solo Adrien ...