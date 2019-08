Juventus | è sfida all' Inter per Rakitic RUMORS

Mercato Juventus : è sfida col Milan per il giovane prodigio dell’Arsenal : Mercato Juventus: è accesissima la sfida di Mercato tra Juventus e Milan per un baby talento dell’Arsenal . Come riportato da ‘The Sun’ e diffuso in Italia da CalcioMercato.it, le due squadre taliane hanno messo gli occhi su Sam Greenwood, 17 anni, attaccante dei Gunners che ha impressionato in occasione degli Europei Under 17, realizzando […] More

Napoli - Lozano si presenta : il messicano prende il numero 11 e lancia la sfida alla Juventus : Conferenza stampa di presentazione per Hirving Lozano. Maglia numero 11 per l’attaccante. Il messicano inizia parlando della scelta che ha fatto: “Sono molto contento di fare parte di questo gruppo. Arrivo in una squadra importante composta da grandi giocatori. Felice di essere stato la prima scelta di Ancelotti. Ho visto molto la Serie A, darò il 100% per la squadra. Sono qui per migliorarmi e dare una mano. Ancelotti, i ...

Juventus - ripresa la preparazione in vista della sfida contro il Napoli : Dopo la domenica di riposo, questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Napoli. I bianconeri hanno così messo nel mirino la sfida di sabato alle 20:45. La partita contro i partenopei segnerà l'esordio casalingo della Juve all'Allianz Stadium. Per questa partita bisognerà capire se Maurizio Sarri farà qualche cambio di formazione. Infatti, ci sono giocatori come Paulo Dybala e Matthijs De ...

Buona la prima per la Juventus : Chiellini decide la sfida contro un buon Parma - la VAR subito protagonista : La Juventus porta a casa la prima vittoria stagionale: Chiellini decide la partita contro il Parma al Tardini E’ ufficialmente iniziato il campionato di Serie A: ad aprire le danze sono stati i campioni in carica della Juventus, che hanno affrontato il Parma al Tardini. Senza Maurizio Sarri a guidare la squadra in panchina a causa delle sue condizioni fisiche, i bianconeri sono riusciti a disputare comunque una solida partita, ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sfida gli emiliani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’accordo Sky-DAZN per la trasmissione della Serie A– La preview della prima giornata di Serie A 2019/20- Le probabili formazioni delle 20 squadre in campo Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Parma-Juventus, match inaugurale di Serie A maschile 2019/20. Allo stadio Tardini si parte forte con l’anticipo che apre la massima Serie italiana: in campo i Ducali ...

Napoli - le parole di Allan e Di Lorenzo : dalla sfida alla Fiorentina di Ribery a quella con la Juventus : Due giorni all’esordio in campionato per il Napoli, che inizierà la stagione a Firenze sabato sera alle 20,45. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista allan ha voluto dare la carica: “Io sto molto bene e sono pronto per la nuova stagione: vogliamo iniziarla al meglio. Siamo carichi per Firenze e poi saremo concentrati per la gara contro la Juventus. Ogni domenica c’è una battaglia da fare in serie A. ...

Serie A al fischio d’inizio - Juventus favorita ma Napoli e Inter non mollano e sfidano i bianconeri : Il campionato italiano di Serie A è pronto a partire. Sulla lavagna di Planetwin365 sono già presenti le quote su quale squadra potrebbe essere la regina della stagione 2019/2020. La prima posizione in classifica della Juventus, per la nona volta consecutiva, è data a 1.55. La Vecchia Signora ha un nuovo condottiero in panchina, Maurizio Sarri che potrà contare su una rosa rinforzata dagli arrivi dei vari de Ligt (strappato alla ...

Juventus - Sarri non partecipa all’ultimo allenamento sul campo : “Ha la polmonite”. Tra 5 giorni la sfida di Serie A contro il Parma : A meno di una settimana dal via alla Serie A 2019/20, Maurizio Sarri ha dato forfait non partecipando all’ultimo allenamento sul campo della squadra. A comunicarlo è stata la Juventus che, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al Jtc dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del ...

Diretta Reggio Audace Juventus U23/ Streaming video tv : sfida inedita al Moccagatta : Diretta Reggio Audace Juventus U23 Streaming video e tv, orario e risultato live della partita per la Coppa Italia di Serie C, oggi domenica 18 agosto,.

Juventus - domani la classica di Villar Perosa : sabato sfida alla Triestina - il programma : Mercoledì 14 agosto a Villar Perosa andrà in scena la tradizionale partita in famiglia bianconera. La Juve A contro la Juve B si ritroveranno per la 60esima volta di fronte nel vernissage di casa Agnelli. Perché la partita che si gioca al “Gaetano Scirea” è strettamente legata alla figura della famiglia di imprenditori piemontesi e soprattutto all’avvocato. Della località in Val Chisone sono originari gli Agnelli, che ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid in DIRETTA : sfida di lusso a Stoccolma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18 La Juventus conferma il modulo tanto caro al tecnico ex Napoli: dal primo minuto mister 75 milioni, De Ligt, Gonzalo Higuain e Sami Khedira, ancora sulla lista dei partenti. Per Simeone invece, dal primo minuto le punte di diamante del mercato estivo: Kieran Trippier e Joao Felix, al posto di Diego Costa. 17.16 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI: Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, ...

Juventus - nuova cessione in difesa : sfida Juve-Inter per un difensore : Juventus – La dirigenza della ?Juventus, in questa fase del mercato, è impegnata a sistemare soprattutto qualche esubero. Diversi calciatori bianconeri non rientrano nel progetto tecnico e tattico del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Tra questi c’è Luca Pellegrini, pronto al ritorno al Cagliari. Prelevato questa estate dalla Juventus, il giovane terzino sta per essere ceduto in prestito secco: la trattativa, secondo […] More

Sfida a tre per Hysaj del Napoli : sul terzino ci sono Roma - Tottenham e Juventus : La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. L'esigenza principale della dirigenza bianconera resta la cessione degli esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio. sono tanti a rischio cessione: da Perin a Joao Cancelo, ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino ad arrivare a Higuain, Mandzukic e Dybala. Ufficializzata la cessione di Kean all'Everton, si ...

Supercoppa Italiana 2019 - Juventus-Lazio : quando si gioca? Data da definire - sfida in Arabia Saudita in inverno? : Siamo ormai arrivati ad agosto ed i maggiori campionati europei iniziano a muovere i propri passi. Come tradizione, tra Francia, Germania e Inghilterra il primo appuntamento in programma, quello che dà il via alla stagione è sempre la Supercoppa, che mette di fronte la vincitrice del campionato e chi si è aggiudicata la Coppa nazionale. Come ormai da tradizione, invece, questa partita per quanto riguarda l’Italia si gioca in un altro ...