Judo | Mondiali 2019 | Nicholas Mungai e Matteo Marconcini al terzo turno dei -90 kg

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Marconcini - Mungai e Bellandi : Italia - è l’ultima spiaggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Favoriti di tutte le categorie – Convocati Italia ai raggi X – Riepilogo finali quarta giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2019 di Judo in corso di svolgimento alla Nippon Budokan di Tokyo, in Giappone. Per l’Italia si tratta dell’ultima spiaggia per sbloccarsi nel medagliere e per tornare sul podio ...

Judo - Mondiali 2019 : Agbegnenou trionfa nei 63 kg dopo una finale leggendaria con Tashiro - negli 81 kg vince Muki : Il Final Block della quarta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo si è concluso in maniera scoppiettante, con un colpo di scena dopo l’altro e con un combattimento che verrà ricordato a lungo come uno dei più intensi degli ultimi anni. Nelle eliminatorie si era invece fermata l’avventura dei quattro italiani impegnati quest’oggi nei tabelloni iridati delle categorie -63 kg femminili e -81 kg maschili, lasciando ancora ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. oro epico per Agbegnenou nei -63kg! Muki beffa Casse nei -81kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 La DIRETTA LIVE di oggi da Tokyo si chiude qui. Giornata nera per l’Italia ma lo spettacolo non è mancato. Grazie per la cortese attenzione. A domattina 14.01 Iniziano le premiazioni mentre la giornata si conclude 13.59 Successo di grande intellingenza per Muki che sorprende in due occasioni Casse, prima con l’1-0, quindi con l’IPPON 13.57 Muki passa in vantaggio ed è ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Iniziano le finali - oro epico per Agbegnenou nei -63kg! Muki vince nei -81kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Successo di grande intellingenza per Muki che sorprende in due occasioni Casse, prima con l’1-0, quindi con l’IPPON 13.57 Muki passa in vantaggio ed è IPPON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oro per l’israeliano!!! 13.55 Nessuno dei due sfidanti sta dominando, siamo 0-0 a 2:28 13.54 Si parte!! Subito grande equilibrio 13.52 Ed ora non rimane che il match per l’oro dei ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Iniziano le finali - oro epico per Agbegnenou nei -63kg! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 Abdelaal si scuote e prova il pareggio, ma Valois-Fortier tiene bene 13.37 Valois-Fortier 1-0 a 2:14 13.34 Prima finale per il bronzo dei -81kg: Abdelaal (Egi) contro Valois-Fortier (Can) 13.32 Le due rivali sono in lacrime abbracciate al centro del tatami! Che emozioni! 13.31 Vince Agbegnenou!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Al 7:11 del golden score!!! Quarto titolo mondiale per la francese!!! In ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Iniziano le finali - per l’oro Agbegnenou-Tashiro nei -63kg e Casse-Maisuradze nei -81kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 Non finisce più questa super-sfida!!!!!!!! Siamo a 4:22!!! 13.25 Siamo a 3:11!!! Non si sblocca la finale!!!!!!!!! 13.24 Siamo a 2:00 del golden score! Sempre 0-0 che match!!!!!!! 13.22 Equilibrio totale! Nessuna delle due rivali riesce a prevalere 13.21 Si va al golden score 13.20 Ultimo minuto sempre 0-0 13.19 Agbegnenou ci prova ma Tashiro si salva a 2:11 13.18 Combattimento vibrante! ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Iniziano le finali - per l’oro Agbegnenou-Tashido nei -63kg e Casse-Maisuradze nei -81kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Franssen avanti 1-0 a 38 secondi dalla fine 13.09 Match equilibrato 0-0 a 3:00 13.07 Seconda finale per il bronzo tutto olandese tra Vermeer e Franssen 13.05 PRima finale bronzo -63kg tra Trajdos (Ger) e Trstenjak (Slo) che non si disputerà dato che la slovena è stata squalificata. 13.03 SI ARRENDE MOLLAEI PER UNA PRESA AL BRACCIO! Casse va per l’oro! 13.02 I due atleti le stanno ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Iniziano le finali - Trajdos e Vermeer per il bronzo nei -63kg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 Tashido va avanti per l’oro 12.19 Squalificata Trstenjak per una presa irregolare al braccio!! Clamoroso!!!!!!!!!!! 12.18 Primo shido per Trstenjak 12.16 Tashiro prova a imporsi ma Trstenjak risponde 12.15 La padrona di casa è sospinta da un tifo clamoroso 12.14 Prima semifinale -63kg Tashiro (Jpn) contro Trstenjak (Slo) 12.13 Vermeer chiude 2-0 e sfiderà Trajdos per il ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Iniziano le finali - Trajdos sconfigge Liao : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Tentativo di soffocamento di Vermeer a 30 secondi dal termine. 12.12 Vermeer passa avanti 1-0 con una presa al tappeto 12.11 Annullato il punto al review. Siamo di nuovo 0-0 a 1:30 12.11 Punto per Bold, ma era in attacco Vermeer. Forse sarà rivisto. Mancano 1:49 12.10 Ancora Vermeer all’assalto, ma Bold resiste 12.09 Quasi strangolamento della Vermeer che prendere per il bavero ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Maria Centracchio ed Edwige Gwend out agli ottavi - eliminati anche Esposito e Parlati. Dalle 12.00 il Final Block : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.25 Finisce qui la sessione mattutina della quarta giornata dei Mondiali, vi diamo appuntamento alle ore 12.00 per il Final Block in cui verranno assegnate le medaglie. 9.22 Ecco il riepilogo della situazione in entrambe le categorie: Ripescaggi per il bronzo 63 kg F: Bold (Mgl)-Vermeer (Ned), Liao (Tpe)-Trajdos (Ger) SemiFinali 63 kg F: Agbegnenou (Fra)-Franssen (Ned), Trstenjak ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 agosto. Maria Centracchio ed Edwige Gwend out agli ottavi - eliminati anche Esposito e Parlati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.02 Ippon fulmineo dell’israeliano Muki nel primo quarto di finale dei -81 kg maschili contro l’uzbeko Boltaboev. Adesso il n.2 del seeding attende in semifinale il vincente di Abdelaal-Maisuradze. 8.59 Nippon Budokan in delirio per l’ippon della giapponese Tashiro, che sconfigge l’olandese Vermeer volando in semifinale. La quarta semifinalista dei 63 kg femminili è ...

Judo - Mondiali 2019 : Maria Centracchio e Edwige Gwend escono di scena nei -63 kg femminili negli ottavi di finale : Tokyo (Giappone) si sta rivelando una valle di lacrime per il Judo italiano in questi Mondiali 2019. I tatami della Nippon Budokan Arena, purtroppo, non stanno riservando grandi soddisfazioni al nostro movimento e, dopo l’uscita di scena di Antonio Esposito e di Christian Parlati nei -81 kg maschili, sono arrivate le eliminazioni agli ottavi di finale di Maria Centracchio e di Edwige Gwend nei -63 kg femminili. La classe ’94 ...

Judo - Mondiali 2019 : Maria Centracchio e Edwige Gwend escono di scena nei -63 kg femminili negli ottavi di finale : Tokyo (Giappone) si sta rivelando una valle di lacrime per il Judo italiano in questi Mondiali 2019. Il tatami della Nippon Budokan Arena, purtroppo, non stanno riservando grandi soddisfazioni al nostro movimento e, dopo l’uscita di scena di Antonio Esposito e di Christian Parlati nei -81 kg maschili, sono arrivate le eliminazioni agli ottavi di finale di Maria Centracchio e di Edwige Gwend nei -63 kg femminili. La classe ’94 ...

Judo - Mondiali 2019 : Antonio Esposito sconfitto da Matthias Casse al terzo turno dei -81 kg : Non arrivano buone notizie dal tatami del Nippon Budokan di Tokyo (Giappone), sede dei Mondiali 2019 di Judo. Antonio Esposito, giunto al terzo turno della rassegna iridata, si è dovuto arrendere al n.4 del ranking Matthias Casse, dovendo dire addio ai sogni di medaglia in questa competizione. Il classe ’94, protagonista agli Europei 2019 a Minsk dove ha sfiorato il podio, si è dovuto arrendere alla forza del suo avversario in un incontro ...