Jovanotti ricorda Tomaso Cavanna | Ricorderò il tuo sorriso Dovevamo ballare

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Caro Tomi, non dimentico il tuo”.così, producer musicale scomparso nelle scorse ore a soli 44 anni, mentre seguiva l’organizzazione del “Jova Beach Party”., a corredo di una foto le lo ritrae mentre abbraccia, ha aggiunto: “Aspettavamo per festeggiare il tuo compleanno oggi nel backstage e poi stasera con i piedi nella sabbia a. È difficile da credere che non ci sarai, ma come si fa? Edy tutti noi ti abbracciamo forte, oggi la musica in spiaggia è dedicata al vostro grande amore e alindimenticabile del nostro Tomi”.Il producer veneziano trapiantato a Milano, dopo aver collaborato con etichette storiche come Universal e Sony, aveva intrapreso una carriera autonoma nel mondo del marketing artistico.Legato sentimentalmente a Edy Campo, da anni ...

