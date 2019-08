Jovanotti denuncia fake news con la sua immagine | “Fate attenzione”

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019)che recano la suadopo settimane che sul web circolano notizie fasulle su una sua presunta intervista, a causa della quale sarebbe in procinto di pagare conseguenze gravissime per le dichiarazioni rese. A intervenire sui suoi social è Lorenzo Cherubini in prima persona, con un avviso a tutti i fan e non fan e la richiesta di prestare la massima attenzione a queste notizie assolutamente false e che hanno il solo scopo di andare a caccia di clic e rubare i dati di coloro che cadono nella rete, attirati dai titoli magnetici che introducono i post fraudolenti. Purtroppo, l'azione di contrasto a questo fenomeno sembra tutt'altro che semplice, dal momento che i server risulterebbero difficilmente rintracciabili nonostante le azioni legali messe in campo. Spiega: "Si tratta di attività criminale messa in atto per attirare click e ...

OptiMagazine : .@LorenzoJova denuncia fake news con la sua immagine: 'Fate attenzione' -