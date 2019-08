Jessica Mazzoli e Biagio D' Anelli stanno assieme foto

Jessica Mazzoli con Biagio D’Anelli - la ex di Morgan avrebbe ritrovato l’amore : Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli farebbero coppia fissa. La ex compagna di Morgan e l’ex concorrente del Grande Fratello si sono avvicinati a sorpresa. L’ufficializzazione del flirt in corso arriva attraverso una serie di video postati su Instagram e in una foto in cui i due si tengono per mano.Continua a leggere

