Jessica Aidi - la fidanzata sexy di Verratti : Della love story tra Marco Verratti e Jessica Aidi si è vociferato per mesi, da qualche settimana però c’è l’ufficialità. Il calciatore del PSG e della Nazionale italiana e la modella francese sono stati paparazzati insieme prima al GP di Monaco e, qualche settimana fa, durante una bollente vacanza a Mykonos. Si è molto parlato di Marco Verratti in questo periodo, non tanto per le performance calcistiche quanto per la vita sentimentale. Pare ...

Jessica Aidi - la fidanzata sexy di Verratti : Della love story tra Marco Verratti e Jessica Aidi si è vociferato per mesi, da qualche settimana però c’è l’ufficialità. Il calciatore del PSG e della Nazionale italiana e la modella francese sono stati paparazzati insieme prima al GP di Monaco e, qualche settimana fa, durante una bollente vacanza a Mykonos.-- -- Si è molto parlato di Marco Verratti in questo periodo, non tanto per le performance calcistiche quanto per la vita sentimentale. ...

Jessica Aidi - la fidanzata sexy di Verratti : Della love story tra Marco Verratti e Jessica Aidi si è vociferato per mesi, da qualche settimana però c’è l’ufficialità. Il calciatore del PSG e della Nazionale italiana e la modella francese sono stati paparazzati insieme prima al GP di Monaco e, qualche settimana fa, durante una bollente vacanza a Mykonos. Si è molto parlato di Marco Verratti in questo periodo, non tanto per le performance calcistiche quanto per la vita sentimentale. Pare ...

Jessica Aidi da urlo su Instagram : gli scatti di lady Verratti - : Fonte foto: Instagram Jessica AidiJessica Aidi da urlo su Instagram: gli scatti di lady Verratti 1Sezione: Spettacoli Tag: Paris Saint-Germain (Psg) Marco Gentile Gli scatti di Jessica Aidi, la sexy fiamma del centrocampista del Psg Marco Verratti Persone: Marco Verratti ...