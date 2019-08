Jason Priestley compie 50 anni | «La famiglia | la cosa più importante»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) Inutile fare calcoli («se lui ne“x”, da Beverly Hills sono trascorsi “x”, quindi io ne ho “x”»), c’è solo da festeggiare., ossia l’indimenticabile bravo ragazzo Brandon Walsh, ha spento 50 candeline il 28 agosto e, come rivela questo scatto, ha festeggiato davanti al mare. Con la migliore compagnia possibile: «Ciao a tutti, grazie per gli auguri, non capita tutti i giorni dirne 50», ha raccontato via Instagram, «Mi sento benedetto per essere circondato dalla miache per me conta più di ogni altra». Fanno parte della «squadra» dell’attore canadese: la moglie Naomi Lowde-, make-up artist e blogger, sposata nel 2005, e i loro due bambini: Ava Veronica, nata nel 2007, e Dashiell Orson più piccolo di due. «Sei come un buon vino: più invecchi, più migliori», la dedica di ...

nevebirillo : @Jason_Priestley Tanti auguri - mariannabri : RT @AdelaideR_: Non ci credo. @Jason_Priestley oggi compie 50 anni! Il Brandon di #BH90210 Happy Birthday! - WalMusic79 : Auguri a Jason Priestley, il mitico Brandon Walsh compie 50 anni e torna a Beverly Hills -