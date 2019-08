Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019)all’intelligenza artificiale, potremmo lavorare tutti di meno: lo diceMa, il fondatore della multinazionale Alibaba e a riportare la notizia è Bloomberg. Durante la World Artificial Intelligence Conference, tenutasi a Shanghai, Ma ha dichiarato cheai nuovi progressi che si stanno ottenendo nel campo della tecnologia, le persone potrebbero lavorare12 ore: tre giorni a settimana, per quattro ore al giorno. Il miliardario ha inoltre sostenuto che per rendere efficace questo nuovo modo di lavorare, c’è bisogno di una serie di riforme nel sistema educativo di ogni paese per aiutare i giovani a trovare. “Per i prossimi 10, 20 anni ogni essere umano, ogni paese, ogni governo dovrebbe concentrarsi su come migliorare il sistema educativo, per fare in modo che i nostri figli possano trovare un, un...

CapaGira : RT @HuffPostItalia: Jack Ma cambia idea sul lavoro: 'Grazie all'IA basteranno solo 12 ore a settimana' - FilippoCarmigna : RT @HuffPostItalia: Jack Ma cambia idea sul lavoro: 'Grazie all'IA basteranno solo 12 ore a settimana' - HuffPostItalia : Jack Ma cambia idea sul lavoro: 'Grazie all'IA basteranno solo 12 ore a settimana' -