Gli Usa devono rispettare l'sule fermare "il terrorismo economico contro l'" se vogliono tenere dei colloqui con Teheran:lo ha detto il ministro degli Esteriiano Zarif "Gli Usa sono alle prese con una guerra economica contro il popoloiano, e per noi non sarà possibile impegnarci con loro finché non smettono"di imporci "il loro terrorismo economico",ha detto Zarif riferendosi alla decisione unilaterale Usa di uscire unilateralmente dall'intesa suliano sottoscritta nel 2015.(Di giovedì 29 agosto 2019)