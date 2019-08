Inter | Zamorano rilancia Alexis Sanchez | “l’acquisto perfetto”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) L’ha piazzato il colpo, adesso l’allenatore Antonio Conte potrà contare su un attacco di tutto rispetto per tentare l’assalto allo scudetto e disputare una Champions League importante. L’exIvanl’ex Udinese in un’vista a ‘La Gazzetta dello Sport’: «persone vicine admi hanno detto che l’stava pensando a lui. Ma quando poi hanno preso Lukaku pensavo che non se ne sarebbe fatto più nulla». E invece… «Inveceall’è l’affare perfetto. E io sono strafelice che l’abbia scelto di nuovo un cileno per il suo attacco. Felice io e felice lui: parlo con chi lavora con, è gasatissimo». Perché? «Anzitutto perché torna in Italia, e questo per lui sarà un “plus”. La Serie A è difficile, io lo so bene: appena arrivi devi farci i conti. Lui c’è già passato, ...

CalcioWeb : #Inter, #Zamorano rilancia #AlexisSanchez: 'l'acquisto perfetto' - emilietto : @Casa_Inter Una bella 2+5 tipo Zamorano? - interfansorg : #Sanchez è il 5° cileno dell’#Inter: prima di lui Zamorano, Pizarro, Jimenez e Medel -