Inter | Brozovic magico contro il Lecce | ora è un top player a tutti gli effetti

(Di giovedì 29 agosto 2019) Chi ben comincia è a metà dell'opera: l'ha asfaltato ilall'esordio in Serie A mostrando glipositivi della cura di Antonio Conte, già entrato di diritto nel cuore dei tifosi malgrado il suo passato da juventino (come giocatore prima e allenatore poi) inizialmente non lo aiutasse. A parte Vecino, che è apparso ancora imballato a causa dei precedenti carichi di lavoro alquanto pesanti, il resto della truppa nerazzurra ha ben impressionato: prestazione lontana anni luce rispetto a quella di un anno fail Sassuolo e la sensazione che l'aria che si respira ad Appiano Gentile sia completamente diversa e allergica alle polemiche. Il che non fa che avvantaggiare i giocatori, più liberi dal punto di vista psicologico in campo: è questo il caso di Marcelo, dominante sotto diversi aspetti a centrocampo nell'ultimo match disputato a San Siro in cui ha imposto il ...

