Inter | Biraghi si presenta | “Sono arrivato qui nel momento giusto”

Inter - ufficiale : Biraghi è un calciatore nerazzurro [FOTO] : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Cristiano Biraghi è un nuovo calciatore dell’Inter. Il calciatore classe 1992 arriva dall’ACF Fiorentina a titolo temporaneo annuale con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva. Baltimora, Maryland. Un ragazzo in maglia nerazzurra, aggregato alla prima squadra, lascia partire un destro di fulminante bellezza, di incredibile precisione e ...

Biraghi è un nuovo giocatore dell’Inter : le cifre dell’affare : Biraghi stipendio Inter – «Cristiano Biraghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore classe 1992 arriva dall’ACF Fiorentina a titolo temporaneo annuale con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva». Con questo comunicato, apparso sul sito ufficiale dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato il trasferimento dalla Fiorentina di Cristiano Biraghi, laterale sinistro ...

Sanchez è dell'Inter - definito anche lo scambio Biraghi-Dalbert con la Fiorentina : Ieri, in tarda serata, è stato finalmente definito il passaggio di Alexis Sanchez dal Manchester United all'Inter. Una trattativa lunga, che sembrava poter saltare da un momento all'altro, ma che ha seguito le orme del passaggio di Romelu Lukaku ai nerazzurri. Modalità simili, trattative estenuanti che, però, hanno dato ragione alla dirigenza nerazzurra e portato a Milano due grandi attaccanti. Diverse, invece, le formule d'acquisto: mentre ...

Inter e Milan forse cercano lo scambio : Dalbert per Biraghi e Suso per Demiral : Un doppio scambio che starebbe prendendo piede proprio in questi minuti e che porterebbe a Milano due giocatori funzionali ai rispettivi progetti di Antonio Conte e Marco Giampaolo. Ormai manca poco alla chiusura del calciomercato e i due club, Inter e Milan, devono completare le rose da mettere a disposizione ai propri allenatori, cercando di piazzare in uscita anche i giocatori non propriamente funzionali al progetto. Dalbert alla Fiorentina ...

Mercato Inter : Biraghi e Sanchez sarebbero vicinissimi - Vidal possibile colpo last minute : Tre acquisti in sei giorni per il Mercato dell’Inter. Inizia l’ultimo sprint delle trattative, che chiuderanno il 2 settembre, e Marotta non vuole farsi trovare impreparato. Antonio Conte, dopo l’ottimo esordio di ieri, ha bisogno di alcune pedine per migliorare la sua rosa e dare l’assalto alla Juventus. Sono ore caldissime sui fronti Sanchez e Biraghi che sistemerebbero attacco e fascia sinistra. Concluse queste due operazioni si andrà ...

Biraghi all'Inter/ L'esterno vuole solo i nerazzurri : mercoledì la fumata bianca? : Cristiano Biraghi all'Inter: tutto pronto per il ritorno in nerazzurro del terzino sinistro. Tre i nomi sul taccuino viola per sostituirlo: le ultime

BIRAGHI ALL'Inter/ Contatti con la Fiorentina - Pradè : 'Vuole i nerazzurri - ma...' : Cristiano BIRAGHI ALL'INTER: tutto pronto per il ritorno in nerazzurro del terzino sinistro italiano. Pradè conferma la trattativa, le ultime notizie.

Calciomercato Fiorentina - le ammissioni di Pradé : “Ribery è un giocatore che ci piace. Biraghi? Vuole l’Inter” : Al termine del match di Coppa Italia contro il Monza, il direttore sportivo del club viola ha fatto il punto sul mercato Una vittoria sofferta contro una formazione di Serie C, un match risolto solo nel finale al termine di una prestazione non proprio esaltante. La Fiorentina elimina il Monza dalla Coppa Italia, accedendo così al turno successivo grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Chiesa, che chiude i conti dopo l’iniziale ...

CALCIOMERCATO Inter NEWS/ Biraghi idea per la fascia! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Conte cerca un rinforzo per la fascia sinistra, Biraghi nel mirino