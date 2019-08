Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il, squadra inglese che avrebbe dovuto militare in terza divisione, ora League One, è stato espulso dFootball League per problemi finanziari cui il club non è riuscito a porre rimedio, nonostante il tentativo di cessione. Ora, a quanto riporta l’alcunidihanno fatto appello a EFL, lache sovrintende ai campionati dsecondaquarta divisione, peril club Ilè diventato il primo club ad abbandonare ladal 1992, dopo che il proprietario Steve Dale non è riuscito a dimostrare di poter finanziare il club o completarne la vendita. James Frith, deputato laburista diNorth, e il suo colindipendente Ivan Lewis MP, in rappresentanza diSouth, hanno scrittoEFL esortandoli a riconsiderare la loro decisione. “Prima di oggi abbiamo fatto appello all’EFL contro la loro decisione di espellere ...

napolista : Independent: l’appello dei deputati alla Lega per salvare il Bury Sta facendo molto discutere l’eliminazione del… -