Incontro Wanda Nara-Marotta Si cerca una soluzione | Icardi non ha aperto al Napoli

Di Marzio : “Oggi Incontro tra Wanda Nara e i vertici dell’Inter. Il Napoli ancora ci spera” : Nel pomeriggio incontro tra i vertici dell’Inter e Wanda Nara. moglie-manager di Icardi. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, scrive che nel pomeriggio dovrebbe esserci un incontro tra i dirigenti dell’Inter e Wanda Nara. Nei giorni scorsi la bella manager aveva ribadito come la volontà del marito fosse quella di rimanere in nerazzurro. Da qui la risposta secca di Marotta, il cui concetto verrà ulteriormente confermato ...

L'Inter avrebbe convocato Wanda Nara in sede : possibile Incontro con Marotta e Zhang : In casa Inter c'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il ...

Mauro Icardi apre al Napoli - previsto Incontro con Ancelotti : convinta anche Wanda Nara : Mauro Icardi al Napoli sembra essere una trattativa tutt'altro che impossibile, anzi. Dopo il divorzio dalla sua amata Inter l'argentino sta pensando al suo futuro. Sono due le squadre di Serie A che se lo contendono, Napoli e Juve. Gli azzurri avevano provato a fare un tentativo già lo scorso anno, con scarsi risultati. La Juve, forte dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, vorrebbe portare Icardi in bianconero, sotto richiesta di Maurizio Sarri. Se ...

Messaggero : Incontro Wanda Nara-Giuntoli - ma Mauro preferisce la Juve : Se De Laurentiis ha pubblicamente detto di non aver alcuna intenzione di incontrare Wanda Nara dopo l’ultimo Incontro di 3 anni fa, l’ho incontrata tre anni fa e non ho intenzione di incontrarla ancora. Mi è stato sufficiente quell’Incontro. Anche perché Icardi non rientra nelle necessità del Napoli. lo stesso non vale per Cristiano Giuntoli. Clamorosa indiscrezione quella che arriva dall’edizione odierna del Messaggero, secondo ...

Indiscrezione Sportmediaset – Icardi-Napoli - domani Incontro ADL-Wanda Nara per superare la Juve! Le cifre : Indiscrezione Sportmediaset, incontro ADL-Wanda Nara Sportmediaset riporta una clamorosa Indiscrezione di mercato su Icardi, riguarda un probabile incontro domani tra De Laurentiis e Wanda Nara moglie ed agente di Mauro Icardi. Inter news – Mauro Icardi non rientra più nei piani dell’Inter e come riporta Sport Mediaset, la Juve è ancora solo un’ipotesi. I club nerazzurro non hanno alcuna intenzione di farsi prendere ...

