In scena il Longines Global Champions Tour di equitazione

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 29 agosto 2019) Dal 5 all'8 settembre allo Stadio dei Marmi va inla sedicesima tappa del prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli, il. La "Formula 1 dell'", così viene soprannominato, torna al Foro Italico per il quinto anno consecutivo. Le stelle del jumping mondiale tornano a sfidarsi allo Stadio dei Marmi "Pietro Mennea". Due le competizioni regine, la gara individuale dele la competizione a squadre dellaLeague. Sale l'attesa per un'edizione che vedrà anche quest'anno la partecipazione dei migliori binomi del pianeta con un montepremi in palio di 850mila euro, dei quali 300mila solo per il Gran Premio del.L'Italia sarà rappresentata da sei elementi, cinque cavalieri e un'amazzone: il Caporal Maggiore Alberto Zorzi, il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano, ...

