In Brasile per i prossimi 60 giorni saranno vietati gli “incendi controllati”

Brasile - fuochi vietati per due mesi : 8.40 Nel tentativo di fermare la moltiplicazione degli incendi in Amazzonia, il presidente brasiliano, Bolsonaro, ha firmato un decreto che proibisce i disboscamenti e prevede il divieto di appiccare il fuoco per i prossimi 2 mesi in tutto il territorio nazionale. La decisione giunge a seguito della pressione interna e internazionale. Da gennaio a oggi in Brasile si sono contati 83.329 roghi, più della metà dei quali nella foresta pluviale ...

Colombia - i convocati per le amichevoli con Brasile e Venezuela : ci sono 4 “italiani” - fuori James : Il ct della Colombia Carlos Queiroz ha convocato quattro giocatori che militano nel campionato italiano per le due amichevoli di settembre contro Brasile e Venezuela. Si tratta di Ospina (Napoli), Cuadrado (Juventus), Duvan Zapata e Muriel (Atalanta). Assenti per infortunio Radamel Falcao e James Rodriguez. Questa la lista completa. Portieri: David Ospina (Napoli/ITA), Alvaro Montero (Deportes Tolima), Aldair Quintana (Atletico Nacional), ...

BOLSONARO RIFIUTA AIUTI PER INCENDI AMAZZONIA/ Trump : "Brasile ha appoggio degli Usa" : BOLSONARO RIFIUTA AIUTI per INCENDI AMAZZONIA e prosegue scontro con Macron. Trump lo difende: 'Brasile ha pieno appoggio degli Usa'.

Il Brasile rifiuta i 20 milioni di aiuti del G7 per l'Amazzonia : "Macron pensi a Notre Dame" : Il governo brasiliano rifiuterà l’offerta del G7 di 20 milioni di dollari di aiuti per la lotta agli incendi in Amazzonia. “Apprezziamo (l’offerta, ndr), ma forse queste risorse sono più utili per il rimboschimento dell’Europa”, ha affermato Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in un’intervista al sito d’informazione ‘G1’, assicurando ...

Brasile : Borne - ‘impegni Bolsonaro non mantenuti - per ora no accordo Mercosur’ : Parigi, 27 ago. (AdnKronos) – “Gli impegni che erano stati annunciati dal presidente del Brasile, Jair Bolsanaro non sono stati mantenuti” perciò “con queste premesse l’accordo Mercosur non potrà essere firmato”. A ribadirlo ai microfoni della radio francese ‘France Inter’ è il ministro francese della Transizione ecologica, èlisabeth Borne. “La Francia non è l’unico paese ad aver ...

Il Brasile ha rifiutato gli aiuti del G7 per l’Amazzonia : Il presidente Bolsonaro dice che sono un modo per interferire negli affari interni del paese, ma intanto deve difendersi dall'accusa di aver ignorato la "giornata dell'incendio"

Amazzonia - Brasile rifiuta 20 milioni di aiuti dal G7. Aperta inchiesta sui roghi dolosi : Il governo brasiliano ha comunicato che dirà ‘no’ all'offerta del G7 di 20 milioni di dollari di aiuti per la lotta agli incendi in Amazzonia. "Ringraziamo, ma questi fondi potrebbero essere più utili per la riforestazione dell'Italia", scrive su un blog Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente Jair Bolsonaro. "Il Brasile è un Paese democratico e libero che non ha mai avuto pratiche colonialiste e imperialiste, che è forse l'obiettivo ...

Amazzonia in fiamme - il Brasile apre inchiesta per roghi dolosi : “Organizzati su Whatsapp” : Il Brasile annuncia l’apertura di un’inchiesta per roghi dolosi in Amazzonia. Lo ha fatto sapere il ministro brasiliano per la Giustizia e la Sicurezza, Sergio Moro parlando di un’indagine dovuta al sospetto dell’esistenza di un gruppo su Whatsapp, con una settantina di iscritti, che sarebbe stato usato per organizzare un “giorno di fuoco” lo scorso 10 agosto, con roghi appiccati in modo sistematico a ridosso ...

Bolsonaro deride Brigitte Macron. Il presidente francese : "Irrispettoso - mi dispiace per il Brasile" : Assume toni sempre più duri lo scontro tra Macron e Bolsonaro, partiti dalla polemica sulla gestione dei roghi in Amazzonia. Ad accendere ulteriormente gli animi è stato un post su Facebook offensivo nei confronti della moglie del presidente francese, Brigitte. Un utente, Rodrigo Andreaca, ha pubblicato una foto in cui si mettevano a confronto le mogli dei due leader. Accanto alle immagini il commento: “Adesso ...

Il Brasile invia l'esercito per contrastare l'emergenza incendi : Dopo le numerose pressioni, soprattutto a livello internazionale Jair Bolsonaro cede e autorizza l'esercito ad intervenire in Amazzonia. Le tempistiche della decisione del premier brasiliano non sono casuali, avviene infatti in concomitanza del G7 di Biarritz, in Francia. Ed è proprio dalla Francia che arriva la spina nel fianco di Bolsonaro: è infatti quella del presidente Emmanuel Macron la voce che più di tutte si è sollevata contro la ...

Incendi Amazzonia : il Cile offre a Brasile e Bolivia aiuti per fermare i roghi : Il governo Cileno ha trasmesso a Brasile e Bolivia la propria collaborazione per cercare di frenare gli Incendi che stanno colpendo ampie porzioni della foresta amazzonica. “Gli Incendi nelle foreste dell’Amazzonia sono gravi, colpiscono i polmoni del nostro pianeta e mettono a rischio la salute dei suoi abitanti”, ha scritto il presidente Sebastian Pinera riferendo su Twitter di conversazioni con i suoi omologhi, Jair ...

Incendi Brasile - Bolsonaro : “Ambientalisti e Ong stanno bruciando l’Amazzonia per attaccarmi” [FOTO e VIDEO] : Gli ambientalisti, le Ong stanno bruciando l’Amazzonia per potermi attaccare. E’ questa la surreale risposta che Jair Bolsonaro ha dato a chi gli chiedeva della mancata azione del suo governo contro il preoccupante aumento degli Incendi in Amazzonia, accusando che organizzazioni non governative di provocarli per “richiamare l’attenzione” contro il suo governo. “L’Incendio è iniziato, a quanto ...

Brasile - brucia la foresta amazzonica. L’appello disperato dell’indigena : “Non staremo zitti” : L’Amazzonia brucia e così, insieme con il verde, rischiamo di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. Le cause? Principalmente legate alla deforestazione, perché l’suo del fuoco è una delle tecniche utilizzate. Secondo l’Istituto nazionale di ricerche spaziali del Brasile (Inpe) solo da quest’anno (dal primo gennaio fino al 19 agosto) gli incendi in Brasile sono aumentati dell’83% rispetto ...

Calciomercato Atalanta - dal Brasile : gli orobici si sono fatti avanti per Luan - Pallone d’Oro sudamericano 2017 : Calciomercato Atalanta – Dopo una prima fase ‘tranquilla’, con i soli colpi Muriel e Malinovsky, è in quest’ultima fase della sessione estiva che i bianconeri starebbero accelerando per arricchire – non solo in qualità ma anche numericamente – una rosa pronta ad affrontare anche la Champions League. Arrivato Skrtel, si è ai dettagli per Laxalt, ma non solo. Da Porto Alegre fanno sapere che gli orobici si ...