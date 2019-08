Il Torino è stato eliminato dall’Europa League

Trascinata nell'androne - picchiata e stuprata. Arrestato senegalese a Torino : Aurora Vigne La violenza nell'androne di un palazzo. L'immigrato ha seguito la donna e poi l'ha Trascinata dentro all'edificio. Un residente l'ha colto in flagrante e ha dato l'allarme Una violenza di prima mattina a Torino. Un senegalese ha seguito una donna che stava portando a passeggio i cani, l'ha Trascinata dentro all'androne di un palazzo in corso Giulio Cesare e poi - dopo averla picchiata - l'ha stuprata. Un residente che ...

Bologna - fatTorino picchiato e rapinato. Era stato attirato in una trappola. La polizia cerca la presunta “esca” : attirato in una trappola, poi aggredito e rapinato. Un fattorino di 27 anni è stato picchiato la scorsa notte in una zona periferica di Bologna. Il ragazzo, di origine pachistane, effettua consegne per una pizzeria da asporto. A picchiarlo sono stati tre uomini incappucciati. La polizia al momento dà la caccia alla presunta esca, un giovane di 25-30 anni, capelli neri e pizzetto, che aveva ordinato poco prima le pizze fingendosi un ...

Torino - marocchino rapina anziano : arrestato grazie ai passanti : Federico Garau Il 72enne derubato, caduto a terra mentre cercava di raggiungere il ladro, è stato immediatamente soccorso. Alcuni passanti hanno rincorso e catturato il nordafricano, che si è rivoltato contro di loro brandendo un paio di forbici Ancora violenza a Barriera di Milano, storico quartiere di Torino spesso teatro di tensioni e di disordini. Stavolta a farne le spese è un italiano di 72 anni, rimasto ferito dopo essere ...

Il Torino è stato battuto 3-2 dal Wolverhampton nell’andata dei playoff di Europa League : Il Torino ha perso 3-2 contro il Wolverhampton nella partita di andata dei playoff di UEFA Europa League, giocata giovedì sera allo Stadio Olimpico di Torino. In un incontro tutto sommato equilibrato, il Torino ha però sofferto le qualità degli

Il prefetto di Torino : «Decisione Juve era anticostituzionale - forse è stato l’errore di un dirigente» : Il prefetto di Torino Claudio Palomba – napoletano di Fuorigrottta, che ha giocato nelle giovanili del Napoli – rilascia al Mattino un’intervista sulla vicenda biglietti di Juventus-Napoli. Sul divieto ai nati in Campania, divieto poi rimosso dal club bianconero. «Quando ho letto di queste limitazioni dei biglietti sono saltato sulla sedia. Non avrei mai avallato una cosa del genere. Al di là del fatto che io sia un ...

Torino - poliziotti accerchiati da nordafricani durante controlli : nigeriano arrestato : Alcuni agenti di polizia mentre stavano identificando un cittadino nigeriano in Barriera di Milano a Torino sono stati accerchiati da un gruppo di persone che ha cercato di impedire...

Torino - arrestato lo “scrittore assassino” : rintracciato dai carabinieri prima della fuga : È stato rintracciato dai carabinieri in un appartamento di Giaveno (Torino), e arrestato, Daniele Ughetto Piampaschet, l’aspirante scrittore condannato in via definitiva a 25 anni per l’omicidio di Anthonia Egbuna. L’uomo, che aveva anticipato il delitto in un romanzo, era latitante. Lo scorso 13 luglio i carabinieri si erano presentati nella sua abitazione per portarlo in carcere, dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna, ma non lo ...

Torino - arrestato sul bus molestatore seriale : è un 67enne marocchino : Federico Garau Subito dopo essere salito a bordo del mezzo, il nordafricano si è avvicinato ad una giovane donna per palpeggiarla con insistenza. Provvidenziale la presenza di alcuni agenti della municipale in borghese, che hanno provveduto all'arresto Terribile esperienza per una giovane a bordo di un autobus di Torino, avvicinata e pesantemente molestata da un cittadino straniero che ha approfittato della situazione per allungare ...

Il Gran Prix dei droni di Torino è stato interrotto da un attacco hacker : La prima serata del Grand Prix dei droni di Torino è stata interrotta da un attacco hacker. Durante la competizione, che vede sfidarsi sette squadre internazionali, dei criminali informatici si sono frapposti nelle trasmissioni che collegano i telecomandi dei piloti agli aeromobili a pilotaggio remoto (Apr). Per almeno un quarto d'ora, i partecipanti hanno avuto difficoltà a governare i quadricotteri, mentre sugli schermi dei loro radiocomandi ...