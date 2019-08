Il Segreto Anticipazioni 30 agosto 2019 | Elsa scopre la verità sul passato di Alvaro

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO - chi gli chiederà un prestito a sorpresa? : Con la sua nuova attività di strozzino, PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) diventerà una delle personalità “più importanti” delle prossime puntate italiane de Il Segreto; come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post sull’argomento, tutto avrà inizio nel momento in cui il ragazzo deciderà di rilevare la bottega di vini di Fe Perez (Marta Tomasa Worner). Il Segreto, news: PRUDENCIO conosce Lola Dando uno sguardo ...

Il Segreto Anticipazioni 29 agosto 2019 : Fernando e Francisca hanno un nuovo piano : Fernando e Francisca si alleano contro Roberto e gli offrono dei soldi per farli lasciare Puente Viejo. Il ragazzo corre però a raccontarlo a Maria.

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Paco tenta di salvare Camelia ma muore : Morti e sparizioni illustri sono da sempre una costante nelle trame de Il Segreto, che nella sua lunga storia ha segnato l'uscita di scena di numerosi personaggi. Le Anticipazioni relative alle puntate spagnole rendono noto che anche nei prossimi giorni avrà luogo l'ennesima tragedia che avrà a che fare con Fernando Mesia. Quest'ultimo, dato per morto durante un'esplosione, riuscirà a sopravvivere e a compiere una nuova mossa diabolica per ...

Il Segreto - anticipazioni 29 agosto-2 settembre : Francisca tenta di corrompere Roberto : Siamo alle anticipazioni dei prossimi giorni per quanto riguarda il Segreto, la soap più seguita dei canali Mediaset e che ha ripreso lunedì a trasmettere le sue puntate dopo la pausa di agosto. Già domani Fernando e Francisca cercheranno di corrompere Roberto offrendogli dei soldi, ma il ragazzo reagirà in maniera inconsueta. Poi Carmelo temerà che Don Berengario riveli alla polizia del loro crimine ed invierà Julieta per fermarlo. Fe è pronta ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 29 agosto 2019 : anticipazioni puntata 2014 de Il SEGRETO di giovedì 29 agosto 2019: Donna Francisca offre a Roberto molti soldi, a condizione di “dimenticare” Maria. Il ragazzo prende tempo e non ne parla alla giovane Castaneda… Don Anselmo chiede a Berengario di confidarsi con lui, ma il collega non accetta di parlargli dei suoi tormenti neanche in confessione… Carmelo teme che Don Berengario possa confessare il suo crimine in caserma e ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : muore il padre di una protagonista - ecco chi : Nuove tragedie sono in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto: dopo l’omicidio di Meliton Melquiades (Roberto Saiz), che andrà in onda nella penisola iberica giovedì 29 agosto, i telespettatori dovranno prepararsi a dire addio a Paco Del Molino (Manuel Aguillar Suarez), il padre di Marcela (Paula Ballesteros). Entrambi i decessi avranno a che fare con lo psicopatico Fernando Mesia (Carlos Serrano), quest’ultimo creduto morto ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Fernando è vivo e rapisce i figli di Maria : Fernando Mesia non è morto neanche questa volta! È quanto trapela dalle Anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate di fine agosto 2019. Il figlio di Olmo era rimasto vittima di un'esplosione in un monastero, luogo nel quale aveva tenuto sequestrata Maria per convincerla a fuggire a Cuba. Se lei era uscita dal drammatico evento sulle sue gambe, confermando i buoni sviluppi delle terapie, il corpo del Mesia non era stato trovato, ...

Il Segreto Anticipazioni : ecco cosa succede a FINE SETTEMBRE : Tante novità a Puente Viejo negli episodi in onda sulle reti Mediaset intorno a FINE SETTEMBRE 2019; scopriamo insieme che cosa succederà a Il Segreto grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni della telenovela spagnola… Elsa accetta di sposare Alvaro Inconsapevole del fatto che Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) ha stretto un patto con la perfida Antolina (Maria Lima) per rubarle tutta l’eredità del padre Amancio (Jaime ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Don Berengario truffato e derubato da sua figlia! : Presto il prete scoprirà di avere una figlia, Esther, purtroppo per il premuroso sacerdote si tratterà solo di una ladra.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 28 agosto 2019 : anticipazioni puntata 2013 de Il SEGRETO di mercoledì 28 agosto 2019: Gonzalo manda alla Villa una cassa piena di giocattoli per i suoi figli e Maria al suo interno trova una lettera. La ragazza parla con Roberto del contenuto di tale missiva: il nuovo arrivato le fa capire ancora una volta quello che prova per lei e che è disposto ad attenderla… Raimundo ha ideato una soluzione per far avere una vita normale a Fe: lei dovrà trasferirsi in ...

Il Segreto Anticipazioni 28 agosto 2019 : Alvaro ed Elsa si baciano mentre Fe fugge : Tra Alvaro ed Elsa scatta il bacio ma il dottore si tira indietro. Isaac invece fa una scenata di gelosia alla Laguna, furioso.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 2-6 settembre 2019 : Don Berengario Tradisce Carmelo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019: Antolina stringe un accordo Segreto con Alvaro! Don Berengario confessa! Anticipazioni Il Segreto: Don Berengario rivela la verità a Don Anselmo rompendo il patto con Carmelo! Mauricio spezza il cuore di Fe, mentre Saul e Prudencio intuiscono qualcosa di terribile! Antolina ed Alvaro raggiungono un accordo per distruggere e derubare Elsa! Drammi e cocenti verità ...

Anticipazioni Il Segreto del 27 agosto : Alvaro rivela ad Elsa che Fè non è morta : Una nuova puntata de Il Segreto verrà trasmessa oggi 27 agosto su Canale 5, a partire dalle ore 15:35 circa. In attesa del ritorno di Uomini e donne, che farà capolino sulla rete ammiraglia Mediaset il 16 settembre, la telenovela spagnola continuerà ad essere trasmessa in anticipo rispetto ai palinsesti autunnali, cominciando appena dopo la soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. La finta morte di Fè sarà grande protagonista ...