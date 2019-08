Il prossimo Huawei Mate 30 sarà senza Google e solo in Cina

Huawei rilascerà il suo prossimo smartwatch con HarmonyOS mentre OPPO cerca di entrare nel mercato : Secondo un recente post su Weibo del vicepresidente di OPPO Shen Yiren, a seguito della crescente domanda di smartwatch la società sta pianificando di entrare nel mercato con la propria offerta ed è già al lavoro sul suo primo dispositivo indossabile che dovrebbe vedere la luce l'anno prossimo. Nel frattempo Huawei sta cercando di introdurre nel mercato degli smartwatch un dispositivo con sistema operativo HarmonyOS nel prossimo ...

Huawei Mate X è in arrivo il prossimo mese - ma in quantità limitata : Come da promesse, Huawei Mate X dovrebbe fare il suo debutto commerciale a settembre inizialmente con un lotto limitato che crescerà in modo graduale con il passare delle settimane. Secondo quanto riportato il modello pieghevole sarebbe tra i protagonisti dell’attesa Huawei Developer Conference del prossimo 9 agosto a Dongguan in Cina. Il motivo delle scorte […] L'articolo Huawei Mate X è in arrivo il prossimo mese, ma in quantità ...

Modifiche alle specifiche del Huawei Mate X : device prossimo alla vendita : Avete a lungo rincorso il Huawei Mate X, senza però mai riuscire ad acciuffarlo? Finora non è stato possibile procedere ad acquistarne un'unità, ma il momento del debutto commerciale pare si stia avvicinando inesorabilmente. Come riportato da 't3.com', il produttore cinese, anche per via di quanto successo al Samsung Galaxy Fold (la controparte concepita dal colosso di Seul), ha optato per una revisione del dispositivo, così da apportare le ...