Il Napoli ha fatto una grande campagna acquisti ma nessuno ne parla

Un gruppo di ragazzi non è stato fatto entrare in una discoteca di Ibiza perché proveniente da Napoli : Un gruppo di ragazzi di Napoli è stato vittima di un episodio di discriminazione all’Hard Rock, famosa discoteca di Ibiza: i giovani, tutti tra i 20 e i 24 anni, volevano partecipare ad una festa ma si sono visti negare l’ingresso perché napoletani. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 agosto e lo riporta Il Mattino.Alessia Ferraro, 21 anni, era in vacanza con cinque amici e tutti ...

Di Natale : “La Juve è favorita - ma Inter e Napoli hanno fatto un buon mercato” : La Gazzetta dello Sport Intervista, oggi, Totò Di Natale. Napoletano, è stato una bandiera dell’Udinese. Secondo lui il campionato che sta per iniziare sarà più equilibrato dello scorso anno: “La Juve è favorita ma l’Inter ha fatto un grande mercato così come il Napoli, che avrà anche il vantaggio del secondo anno con Ancelotti. Il Napoli negli ultimi anni ha fatto sempre delle grandi stagioni ma è stato sfortunato a incrociare sul ...

Pedullà : Lozano voleva fortemente il Napoli. Aveva fatto visita alla città : Mentre è ancora in corso il vertice tra De Laurentiis e Raiola per Lozano, alla presenta di Chiavelli, Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia svela che Lozano era orientato a scegliere il Napoli da diverse settimane. Il messicano avrebbe detto di no a una serie di proposte che gli erano arrivate perché Aveva messo in cima ai suoi desideri il club di De Laurentiis. Non solo. Pedullà riferisce che nei mesi scorsi Lozano ha visitato la città ...

Napoli - Ancelotti : “Sono soddisfatto - abbiamo interpretato bene il primo tempo. Saremo pronti per il 24” : “Sono soddisfatto di quanto la squadra ha espresso nelle due sfide”. Carlo Ancelotti commenta la seconda amichevole col Barcellona che chiude la tournée azzurra negli States. Ad Ann Arbor i partenopei sono stati battuti 4-0. “Il primo tempo lo abbiamo interpretato bene. Poi siamo stati condizionati da due gol subìti in fuorigioco ad inizio ripresa”, ha spiegato il tecnico, “di fronte avevamo una grandissima ...

Live Napoli-Barcellona 0-0 ?Griezmann divora un gol già fatto : Il Napoli si appresta alla sfida-bis al Barcellona al Michigan Stadium di Ann Arbor. Due giorni fa, a Miami, seppur con una formazione rimaneggiata, hanno...

Napoli - Ancelotti : “Con il Marsiglia buon test - sono soddisfatto” : “E’ stata una buona prova, di carattere, un test duro. Abbiamo dato segnali positivi per certi versi e meno positivi per altri, ma stiamo crescendo: abbiamo mostrato aspetti molti buoni, altri sono ancora da limare e migliorare”. Questo il commento di Carlo Ancelotti dopo la vittoria del Napoli nel test al Velodrome contro il Marsiglia. “Abbiamo giocato in un clima molto caldo ed è stata una partita vera, non certo ...

Klopp sul Napoli : “É stato molto carino - ha fatto un regalo particolare” : Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dai media inglesi: “Questa preparazione è stata molto strana, chiunque ci incontri non fa altro che congratularsi per la Champions League. Anche il Napoli è stato molto carino, ci hanno regalato delle bottiglie di vino rosso. Non è bello che molti dei miei titolari arrivino tanti giorni dopo l’inizio della stagione. Accade a noi ...

Il Mattino – Napoli - passi avanti nel gioco : così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti : Il Mattino – Napoli, passi avanti nel gioco: così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti Napoli, passi avanti nel gioco: così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ scrive sulla nuova disposizione tattica del Napoli Il Mattino – Napoli, passi avanti nel gioco: così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti. “È stato il ritiro dell’evoluzione tattica del Napoli. Il 4-4-2 ha fatto ...

Solo un pari per il Napoli con la Cremonese - Ancelotti non si abbatte : “abbiamo fatto il possibile” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto in amichevole contro la Cremonese, soffermandosi anche sull’esordio di Elmas Solo un pareggio per il Napoli nell’amichevole disputata oggi contro la Cremonese, un test comunque impegnativo per la formazione di Ancelotti rispetto alle ultime uscite. Massimo Paolone/LaPresse Niente drammi però per l’allenatore azzurro, apparso comunque soddisfatto ai microfoni ...

Mercato Napoli – Biasin : “Difficile fare previsioni su Icardi ma Giuntoli ha fatto una promessa a Wanda…” : Mercato Napoli – L’editorialista Fabrizio Biasin ha riportato su tuttoMercatoweb le ultime sulla pista che porterebbe Mauro Icardi alla corte di Carlo Ancelotti. Mercato Napoli – Biasin scrive in merito ad un contatto telefonico tra il d.s. Giuntoli e Wanda Nara, moglie ed agente dell’attaccante argentino. Icardi fermo? “Capitolo Icardi (una cosa nuova…). Nell’ambito del quotidiano “rimbalzo di notizie” (“Il ...

L’Equipe – Sfuma l’obbiettivo del Napoli - va al Betis Siviglia : affare fatto per 30 milioni… : Fekir accordo con il Betis Calciomercato – Sfuma l’obiettivo del Napoli Fekir, ne parla l’edizione online de L’Equipe che riferisce le ultime sul giocatore capitano dell’Olympique Lyonnais. Fekir lunedì partirà perv Siviglia, dove effettuerà le visite mediche con il Betis, ha trovato l’accordo per il suo trasferimento con il club proprietario del cartellino, Sempre secondo quanto riportato da ...

Napoli : sembra tutto fatto per Elmas - mancherebbe solo la firma : Prime due settimane di calciomercato estivo da vero e propri protagonista per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, dopo aver formalizzato gli acquisti di Di Lorenzo dall'Empoli e di Kostas Manolas dalla Roma, si appresterebbe ad aggiungere un altro tassello importante a centrocampo nello scacchiere di mister Carlo Ancelotti. Si tratta del giovane e talentuoso centrocampista del Fenerbahce, Eljif Elmas, giocatore macedone classe 1999 che si è ...

Mirko Calemme : “Le parole di Ancelotti hanno fatto capire le intenzioni del Napoli - per James ci vuole uno sforzo importante” : Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo AS é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando le parole di Ancelotti in conferenza stampa : “Quello che ha detto Ancelotti fa capire che il Napoli vuole James. L’ostacolo principale in questo momento è la formula, perché il Napoli vuole il prestito, ma il Real Madrid vuole darlo via a titolo definitivo essendo consapevole che già è stato ...

Zazzaroni : “Solo il Napoli ha fatto un’offerta a Icardi” : Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dare le ultime novità sul futuro di Mauro Icardi “C’è una presenza del Napoli sicura sul calciatore e la tematica può andare da 2 settimane ad un mese. La proposta è stata già fatta ad Icardi e finché il Napoli resta senza attaccante e Icardi all’Inter, la trattativa può sbloccarsi. Anche alla Juve piace, ma non è un ostacolo perché tra ...