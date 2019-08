“Il mio cuore è lì” Il grande ritorno di Barbara D’Urso | la foto fa boom di like

Barbara d’Urso - il grande ritorno è vicino. Ma lei rivela : “Il mio cuore è lì” : Barbara d’Urso si prepara a tornare in pista. Ma lei confessa: “Il mio cuore è ancora lì” Vacanze terminate per Barbara d’Urso che si sta ormai preparando per tornare al suo amatissimo lavoro. Presto le luci dello studio di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso si riaccenderanno ed è dunque […] L'articolo Barbara d’Urso, il grande ritorno è vicino. Ma lei rivela: “Il mio ...

Valtteri Bottas - GP Belgio 2019 : “Il rinnovo chiude finalmente un capitolo - posso tornare al mio miglior livello” : Si torna finalmente in pista con il GP del Belgio 2019 che riapre la stagione di F1 dopo un mese di pausa estiva, e uno dei più attesi protagonisti per questo evento è certamente il finlandese Valtteri Bottas che potrebbe essere quello che ha maggiormente beneficiato del periodo lontano dalle corse. Il GP a Spa potrebbe rilanciare la stagione di Bottas e vederlo riuscire nel tornare a dare del filo da torcere al compagno Lewis Hamilton, anche ...

Formula 1 – Rinnovo Bottas - il pilota finlandese euforico : “Il mio obiettivo nel 2020 è diventare campione nel mondo” : Valtteri Bottas rimane in Mercedes: le parole del finlandese dopo l’annuncio del Rinnovo del contratto Valtteri Bottas non poteva ricevere regalo migliore per i suoi 30 anni: il finlandese sarà un pilota Mercedes anche nel 2020. Il team di Brackley ha deciso di rinnovare il contratto a Bottas, che anche nella prossima stagione, dunque, sarà compagno di squadra di Lewis Hamilton. Lapresse “Sono molto felice ed orgoglioso di ...

Calvi Festival 2019 : in scena Francesca Bianco nella commedia “Il mio fantastico divorzio” : Come reinventare la propria vita da single a 50 anni? La storia di una donna che vi farà ridere, commuovere,

Ciclismo - Fabio Aru : “Il mio obiettivo è quello di tornare a essere quello che ero” : Alla vigilia della Vuelta Fabio Aru, italiano di punta per il GT iberico, rilascia una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale riversa sensazioni ed emozioni non solo sulla corsa a tappe che sarà, ma soprattutto su quanto passato dall’operazione fino al buon Tour de France. L’operazione ha chiuso un periodo buio: “Un intervento è sempre un passaggio delicato, non sai mai cosa può succedere. La strada mi sta dicendo ...

Arianna David : “Il mio ex mi picchiava per strada - ha perfino tentato di investirmi” : Intervistata dal settimanale Spy, l’ex Miss Italia 1993 Arianna David torna a parlare dell’ex fidanzato violento. La soubrette ha più volte denunciato pubblicamente di essere stata aggredita e picchiata più volte da quell’uomo di circa 10 anni più giovane. Barista romano, pare fosse geloso della professione svolta dalla David e che anche per questo fosse solito picchiarla. Finito ai domiciliari nel 2015, avrebbe costretto l’ex compagna a vivere ...

Martina Nasoni sarà operata al cuore : “Il mio pacemaker va cambiato - sono spaventata” : Martina Nasoni dovrà subire un altro intervento al cuore. È stata lei stessa ad annunciare che il pacemaker installato anni fa va sostituito. Nel frattempo, è finita la sua storia con Daniele Dal Moro, conosciuto nella Casa del Grande Fratello: “Ci sono rimasta male, più che altro perché avrei voluto che andasse diversamente”.

Giornate degli autori 2019 a Venezia 76 - il Premio SIAE a Marco Bellocchio per “Il Traditore” : Giornate degli autori 2019, Marco Bellocchio vince il Premio SIAE Marco Bellocchio, Pierfrancesco Favino e Luigi Lo Cascio a Cannes 72 Svelato il Premio SIAE “Giornate ...

Pogba : “Il mio futuro? So che ci sono stati alcuni discorsi e conosco la situazione…” : “Il mio futuro? A me piace giocare a calcio e ogni volta che scendo in campo do tutto e mi diverto. So che ci sono stati alcuni discorsi, conoscete la situazione: mi fate sempre la stessa domanda, vedremo cosa succederà, io ora sono al Manchester United, sono contento e darò sempre tutto in campo“. sono queste le parole di uno degli uomini di mercato più chiacchierati di questa sessione, Paul Pogba. Il centrocampista dello ...

Loredana Bertè fa l’autostop in Puglia : “Il mio manager non c’è - spero che qualcuno mi raccatti” : Loredana Bertè fa l’autostoppista in Puglia. È stata l’artista a condividere il filmato nelle sue Instagram stories, video che la vede chiedere un passaggio per strada. “Il mio manager non è venuto, spero che qualche macchina mi raccatti” ha detto. La destinazione è la tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco.

Crisi di governo - Conte a Salvini : “Il mio non è stato esecutivo dei ‘no’ - noi non eravamo in spiaggia” : “Confido che il passaggio parlamentare contribuirà a fare piena chiarezza sulle scelte compiute e sulle responsabilità che ne derivano“. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. “In Parlamento a tutti gli italiani dovremo dire la verità e non potremo nasconderci dietro dichiarazioni retoriche e slogan mediatici”. L'articolo Crisi di governo, Conte a Salvini: “Il mio non è stato ...

Nilufar e Antonio Moriconi insieme in vacanza : “Il mio fidanzato!” : Antonio Moriconi e Nilufar Addati insieme in vacanza, cosa bolle in pentola? Forse non è la prima volta che succede ma noi non potevamo non segnalarlo, visto che Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella, e Nilufar Addati, ex corteggiatrice di Mattia Marciano, poi tronista e fidanzata di Giordano Mazzocchi, sono due volti notissimi di […] L'articolo Nilufar e Antonio Moriconi insieme in vacanza: “Il mio fidanzato!” ...