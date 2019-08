Il marrone con il nero? Ecco come abbinarli con successo questo autunno

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019)abbinare ilcon l'arrivo dell'? Con l'inizio della stagione fredda è tornato il momento di ripescare nel proprio guardaroba, o dedicarsi a qualche sessione di shopping, per stratificare i look in vista dell'abbassamento delle temperature: la fine dell'estate porta con sé l'inizio del cambio di stagione, e indossare un solo capo d'abbigliamento, facilitando ogni giorno la scelta su cosa indossare, purtroppo - o per fortuna - sarà presto solo un ricordo lontano. Tuttavia, abbinare i pezzi del proprio armadio per dare vita a un nuovo outfit può essere divertente e creativo, anche se è necessario fare attenzione alle combinazioni, dando priorità innanzitutto alle opzioni di colore: ilsi può davvero abbinare a qualsiasi altra tonalità? Non esattamente. Il colore neutro per eccellenza infatti, ...

isithiorheygyu : RT @brazxnmaura: io sono una persona indecisa ma almeno non metto tremila stories su instagram con sondaggi del tipo “MI TAGLIO I CAPELLI?… - Maiden_Art : Nuovi bracciali uomo ?? Mr.Maiden-Art disponibili per ora solo in negozio ?? Maiden-Art Fashion Jewelry & Accessories… - marrone_tommaso : RT @millywo: @matteosalvinimi Troppo tardi !!! Ora con la Meloni! Siamo troppo incazzati ! Ad ottobre pure !!!! Non capisco questa arrendev… -