Il gruppo sanguigno Rh- e il mistero sulle sue origini | “Potrebbe non essere del tutto

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il sangue è sempre stato visto, sin dall’antichità, come il punto di congiunzione tra la sfera fisica e la sfera emozionale dell’umano, nonché come la sede della vita stessa: veniva considerato come un vero e proprio fluido salvifico, capace di eludere una persona dalla vecchiaia o di compiere sacrifici per la salvezza. Nell’antica Grecia, si racconta che Esone bevve il sangue di suo figlio Giasone per riguadagnare la giovinezza, mentre gli Egiziani credevano fosse possibile semplicemente immergendosi all’interno di esso, contenuto all’interno di enormi vasche dell’epoca. Secondo delle credenze latine, invece, i gladiatori pensavano che bere il sangue dell’ avversario ucciso, immettesse in loro gran parte del suo vigore, così da risultare vincitori senza troppi sforzi nei futuri combattimenti. A livello storico, in Sud America le tribù indigene erano ...

