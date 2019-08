Il governo M5s-Pd? Un mostriciattolo bicefalo nato dalla paura

Boschi : il governo è per il Paese ma non ritiro le querele contro il M5s : "Il bene per il Paese è evitare l'aumento dell'Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l'ormai ex ministro dell'Interno".

Chi è Giuseppe Conte - il presidente incaricato da Mattarella per il governo PD-M5S : È iniziato ufficialmente il percorso verso Conte-bis: dopo la crisi di governo innescata in pieno agosto, il Movimento 5 Stelle e il PD hanno formato una nuova maggioranza in Parlamento. Il premier continuerà a essere Giuseppe Conte, che negli ultimi giorni ha ricevuto l'endorsement di Donald Trump a seguito del G7 di Biarritz. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su Giuseppe Conte: il curriculum accademico e professionale, l'attività politica, la ...

governo - Conte accetta l'incarico con riserva per formare un nuovo esecutivo PD-M5S : Dopo un veloce giro di consultazioni il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di dare l'incarico al premier uscente, Giuseppe Conte, per formare un nuovo Governo che cercherà una maggioranza in Parlamento tra i banchi del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Conte ha accettato l'incarico con riserva chiedendo al Capo dello Stato alcuni giorni di tempo per sciogliere la riserva e presentare a Mattarella la lista dei ...

Totonomi ministri governo Pd-M5s - Conte premier/ Nodo Di Maio : tecnico Mef - Interni.. : Totonomi ministri e premier del Governo Pd-M5s: Conte confermato, Nodo Di Maio e vicepremier. tecnico al Mef, agli Interni si parla di Gabrielli

governo M5S-Pd - un motivo per festeggiare c’è : l’uscita di Calenda dai dem : C’è qualche motivo per festeggiare la nascita del Governo cosiddetto giallorosso? A parte che si tratterebbe di un Governo giallo-rosé, ma forse sì. Quanto meno, c’è qualche speranza. Inutile girarci intorno infatti: il M5S rappresenta per il Pd l’ultima occasione di dire “qualcosa di sinistra”. Vero è che il Governo gialloverde ha segnalato una certa acquiescenza grillina nei confronti dei temi cari alla Lega, a partire dalla gestione della ...

CONTE DA MATTARELLA : MANDATO DA PREMIER/ Diretta governo Pd-M5s : nodo Rousseau : Governo Pd-M5s, CONTE da MATTARELLA per ricevere l'incarico di PREMIER: Diretta video, stilati i tempi per la lista dei Ministri, resta il nodo Rousseau

Programma M5S-Pd governo 2019 : pensioni - aumento Iva e flat tax : Programma M5S-Pd governo 2019: pensioni, aumento Iva e flat tax Per un governo M5S-Pd ci sarà anche un Programma M5S-Pd. Dimentichiamoci dunque del contratto di governo firmato da Lega e pentastellati circa 1 anno e mezzo fa. Le due forze politiche, è ben noto, non si sono mai amate, ma cercheranno di attraversare una via unica e durare il più a lungo possibile. Per farlo dovranno entrambi scendere a compromessi e dialogare su diversi temi, ...

governo - militanti alla Festa Pd di Ravenna : “Intesa con M5s? Fino a qualche settimana fa sarebbe stata fantascienza. Ora priorità a lavoro” : “Il primo tema che il Governo dovrà affrontare? Il lavoro”. Non hanno dubbi i militanti del Pd che ieri sera alla Festa nazionale de l’Unità a Ravenna hanno ascoltato in diretta il discorso di Luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale. Un tema che ieri è stato analizzato anche dal segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini ospite della kermesse democratica: “Li giudicheremo per quello che fanno ma stavolta non staremo solo ad ...

Sergio Mattarella - retroscena inquietante : "Clima teso - disagio e fastidio". governo Pd-M5s - peggiori auspici : Adesso la palla è nelle mani di Giuseppe Conte, ma il Capo dello Stato non dimentica. Secondo un retroscena dal Colle di Marzio Breda sul Corriere della Sera, Sergio Mattarella ha maturato di dare l'incarico da premier all'ex avvocato del popolo "superando un clima teso e di disagio. E, anche se il

Roma, 29 ago. (AdnKronos) – "Mi sembra molto complicato" pensare ad intese M5S-Pd per le prossime Regionali. Lo dice Maria Elena Boschi in un'intervista a 'Il Messaggero'. "Una cosa -spiega- è un accordo di Governo, altro un matrimonio politico. Non correrei troppo".

Cacciari è convinto che il governo M5s-Pd farà il gioco di Salvini : “Occorre conquistare gli italiani altrimenti Salvini e tutto il centrodestra avranno davanti una prateria. La loro propaganda sarà martellante. E c'è alle porte la sfida più importante: le Regionali in Toscana e in Emilia-Romagna. Se Salvini vincesse in Emilia-Romagna, il giorno dopo il Pd si scioglierebbe come neve al sole”. È preoccupato il professor Massimo Cacciari, filosofo e politico, ex sindaco di Venezia, per come è andato formandosi ...

governo Pd-M5s - il Conte bis è vicino : "L'Italia dà una seconda possibilità al signor Nessuno" : L'editoriale di Bloomberg: "Conte ha guidato una coalizione instabile composta da due partiti molto diversi tra loro che è...

Roma, 29 ago. (AdnKronos) – "Ovviamente non rinuncio a nessuna causa" con M5S. "Nessun risentimento personale ma sui risarcimenti non torno indietro". Lo dice Maria Elena Boschi, intervistata da 'Il Messaggero'.

NUOVO governo M5S-PD/ Conte e gli endorsement da ripagare con le svendite : Conte si prepara a tornare alla guida di un GOVERNO che dovrà rispondere ai desiderata di Francia e Germania. Anche per le privatizzazioni