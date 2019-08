Il Giornale | non solo #MeToo Nel ciclismo spunta anche l’anoressia

Alberto Matano lascia il Tg1 per una nuova avventura. Il saluto al pubblico : “Per un po’ di tempo non farò più il teleGiornale” : “Allora questa sera ci salutiamo. Per un po’ di tempo non farò il telegiornale. Ma ci vediamo presto su Rai1”. Così uno dei volti noti del Tg1, Alberto Matano, al termine dell’edizione di domenica sera ha annunciato che lascerà la conduzione. Ma l’addio sarà solo un arrivederci, come ha sottolineato lui stesso via Instagram. “Arrivederci tg…grazie a tutti per i vostri bellissimi messaggi, ora comincia ...

Alberto Matano - sorpresa in diretta al Tg1 : «Per un po’ di tempo non condurrò più il teleGiornale - grazie a tutti» : Alberto Matano saluta il Tg1. Il noto conduttore del telegiornale delle ore 20 di Rai 1 stasera al termine della conduzione ha salutati tutti con una frase sibillina: “Per un po’ di tempo non condurrò più il telegiornale, arrivederci a presto e grazie a tutti”. Il giornalista molto amato dal pubblico ha salutato così tutti gli spettatori. Su twitter subito molti si sono chiesti quale sia la nuova avventura che aspetta Alberto ...

Il Giornale : Icardi dice che vuole l’Inter perché non può dire che vuole la Juve : Icardi resta una grana da risolvere, scrive Il Giornale. L’argentino dice di voler restare all’Inter solo perché non può dire apertamente che vuole la Juventus. Intanto, scippa la maglia numero 7 a Sanchez, che sta per arrivare in nerazzurro. L’opzione Napoli resta aperta ma non può concludersi se prima l’argentino non si sfila dalla Juventus, che continua a dire a Wanda Nara di tenere duro. L’ipotesi dello scambio ...

Il Giornale : Perché il Milan non ha chiesto Icardi all’Inter? : Come mai, si chiede Il Giornale, il Milan non ha pensato di chiedere Icardi all’Inter? Il club nerazzurro vuole venderlo. Non alla Juve, però, dati i rapporti pessimi tra i due club. Marotta preferirebbe il Napoli, a cui l’argentino ha detto no. Il Milan ha bisogno di un attaccante. Perché non ha mai bussato alla porta di Marotta? Eppure avrebbe messo d’accordo tutti. Forse anche Maurito avrebbe accettato il trasferimento, che ...

Il Giornale : Ancelotti e Insigne si giocano la faccia. Il mercato non aiuta : niente botto : “Tocchi il Napoli e non capisci quale sia la sua seta. Non è seta pura. Però tocchi e ti vien voglia di ammirarlo. Basterà per ragionar di scudetto e dintorni? Forse no. Servirà la virtù di tanti piccoli indiani”. Esordisce così, Riccardo Signori, su Il Giornale. Prima di abbandonarsi a discorsi cari a parte del tifo napoletano. Del tipo: “De Laurentiis dovrà regalar sensazione di voler davvero vincere lo scudetto. E non invece ...

Il Giornale : Mendes vince sempre. Fa cose che agli altri non sarebbero concesse : Il centro di tutto. Definisce così, Il Giornale, il procuratore Jorge Mendes, uno dei nuovi potenti. L’agente più ricco del mondo che non è in realtà un vero procuratore, ma un intermediario. “Significa di solito che milioni di euro (ma anche dollari, yen o quant’altro) stanno passando da una squadra a un’altra facendo un giro nelle sue tasche. Mentre i giocatori fanno il percorso inverso e di sicuro sono sempre felici di ...

Il Giornale : Il calcio olandese corre più veloce del resto del mondo. Non soltanto in campo : Sul Giornale la grande rivoluzione del calcio che arriva ancora una volta dall’Olanda. Sull’onda del grande successo delle donne ai mondiali, nelle quali la nazionale è arrivata in finale contro gli Usa, i dirigenti dell’Ajax hanno ufficializzato l’equiparazione contrattuale fra uomini e donne. Questo, oltre ad un equo salario, comporterà un adeguamento dei diritti anche per le donne che potranno usufruire di ...

Il Giornale : Conte non è tornato in Italia a fare l’impiegato dell’Inter : E’ di ieri la prima polemica di rilievo del calciomercato Italiano. L’ha firmata Antonio Conte, che si è lamentato della campagna acquisti della sua Inter. “Mi aspettavo fossimo più avanti”, ha detto. Sono capricci tipici dell’allenatore, scrive Tony Damascelli su il Giornale. “Roba del suo repertorio, del suo carattere. Un lamento appena accennato, un mugugno che nasconde il suo malContento”. Sbaglia ...

57enne scopre che tra i necrologi sul Giornale c’è anche il suo - cosa accade dopo è terribile anche perchè non si tratta di uno scherzo di cattivo gusto : Un uomo di 57 anni, Patrice Leroy stava attraversando un periodo molto felice della sua vita perché si era sposato da poco ed era innamoratissimo della moglie. Un giorno, però, è accaduto qualcosa di assai poco piacevole. La vicenda è accaduta a La Ferté-Bernard, nel dipartimento di Sarthe nel nord della Francia. Un giorno tra i necrologi appare anche quello con il nome di Patrice Leroy di anni 57. La moglie racconta così: ...

Il Giornale : Tutti pazzi per i difensori. La parola d’ordine della Serie A è “non prenderle” : Altro che bomber! La Serie A si rinforza soprattutto in difesa, con le big che investono sui centrali. E’ l’analisi che oggi fa Il Giornale. I difensori non fanno gol, ma ormai valgono quanto gli attaccanti. Basta pensare che per De Ligt la Juve ha appena sborsato 75 milioni all’Ajax, con tanto di stipendio da top player: 7,5 milioni che con i bonus arriveranno a 12, per cinque anni. E una clausola rescissoria da 150. Una corsa ...

Pedullà : “James ha scelto Ancelotti e non intende cambiare idea. Marca un Giornale che spesso lo fa…” : Pedullà: “James ha scelto Ancelotti e non intende cambiare idea”. Pedullà: “James ha scelto Ancelotti e non intende cambiare idea”. L’ esperto di calciomercato scrive sui rumors che vedrebbero il colombiano vicino all’ Atletico Madrid, sottolineando come Marca sia da sempre un giornale vicino ai Blancos. Di seguito l’ analisi pubblicata sul sito internet del collega di Sportitalia. Pedullà: ...