Il film di Downton Abbey metterà in discussione il lieto fine della serie? Parla Julian

Nuove clip dal film di Downton Abbey - scene inedite della reunion dei Crawley aspettando i Reali (video) : Manca ormai pochissimo al debutto nelle sale inglesi ed americane del film di Downton Abbey, in uscita a settembre sul circuito internazionale ma in arrivo il 24 ottobre in Italia. Scritto dal creatore di Downton Abbey Julian Fellowes e diretto da Michael Engler, il film riprende la trama della serie dopo gli eventi del finale della sesta stagione: la trama, come noto, vede i Crawley prepararsi ad una visita della famiglia reale inglese ...

«Downton Abbey» : 5 motivi per aspettare con ansia il film tratto dalla serie : Downton Abbey: 5 motivi per guardare il film tratto dalla serieDownton Abbey: 5 motivi per guardare il film tratto dalla serieDownton Abbey: 5 motivi per guardare il film tratto dalla serieDownton Abbey: 5 motivi per guardare il film tratto dalla serieDownton Abbey: 5 motivi per guardare il film tratto dalla seriePer i fan della famiglia Crawley, il film di Donwton Abbey rappresenta un’occasione unica, un viaggio straordinario per ...