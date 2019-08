Il falco tedesco della Commissione Ue | Bene il nuovo Governo Conte | ricompenseremo

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ilincarico conferito aè “uno sviluppo positivo”. Ora ci si aspetta dall’Italia “unpro-europeo che non lavori contro l’Europa”. Lo ha detto il commissario Ue uscente al bilancio Gunther Oettinger in un’intervista radiofonica all’emittente Swr. Bruxelles ”è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro delitaliano quando entrerà in carica e per ricompensarlo”, ha aggiunto, affermando che “ci sarà più spazio per una politica sociale, anche se i socialdemocratici sannoche il debito illimitato nell’eurozona è un danno per tutti”.L’ex commissarioannuncia che “Bruxelles è pronta a fare qualsiasi cosa e a ricompensare ilitaliano. Ecco le magie degli amici delle poltrone”. Così ...

