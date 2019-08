Il Conte bis cambi paradigma su scuola e istruzione pubblica

Salvini chiama la piazza contro il Conte bis : “Manifestazione nazionale il 19 ottobre” : Pontida il 14-15 settembre, i gazebo il 21 e 22 settembre, ma soprattutto una mobilitazione nazionale il 19 ottobre. Matteo Salvini, nella consueta diretta su Facebook, organizza la road map del dissenso al Conte bis, chiamando a raccolta i militanti della Lega. “Segnatevelo, sarà la giornata dell’orgoglio” dice. L'articolo Salvini chiama la piazza contro il Conte bis: “Manifestazione nazionale il 19 ottobre” proviene da ...

Governo Conte bis : ministri - sottosegretari e nomi. Aggiornamenti al 29/8 : Governo Conte bis: ministri, sottosegretari e nomi. Aggiornamenti al 29/8 Il Governo Conte bis (o Conte II) sta per vedere la luce. Questa mattina, 29 agosto, Sergio Mattarella ha conferito l’incarico al premier uscente, Giuseppe Conte, di formare un nuovo Governo e cercare una maggioranza alternativa. Conte ha accettato con riserva (com’è prassi) per trovare la quadratura del cerchio sui nomi di ministri e sottosegretari. Uno ...

Conte bis. Salvini : Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone : Come da programma il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito a Giuseppe Conte l’incarico di formare il nuovo governo.

Costretti a sperare nel Conte bis - il governo nato nel peggior modo possibile : Clamorosi voltafaccia, trasformismo, veti, veline e spin a mezzo stampa, personalismi e colpi bassi, principi "assoluti e inderogabili" che cadevano dopo poche ore, compravendita di poltrone e incarichi, indiscrezioni e retroscena a dettare l'agenda: questa crisi di governo ha mostrato il peggio della politica italiana, a tutti i livelli. Sperando che si sia trattato solo di una parentesi e che questo governo faccia bene al Paese, malgrado ...

Giuseppe Conte premier bis : "Non sarà un governo contro - ma...". Prima bomba su Salvini : "Accetto l'incarico con riserva". Giuseppe Conte esce dallo studio del Capo dello Stato Sergio Mattarella e annuncia quello che tutti già sapevano, come da prassi istituzionale. Poi però il premier-bis, che nei prossimi giorni si sottoporrà al rito delle consultazioni con Pd, M5s e gli altri gruppi

Nasce il Conte bis : il premier incaricato ha accettato con riserva : Secondo la prassi costituzionale Conte - ricevuto da Mattarella - ha accettato l'incarico con riserva per sondare la...

Primi passi per il Conte bis - premier al Quirinale da Mattarella : Giorni tormentati di negoziati fra i partiti e nei partiti stessi aprono il campo alla fase di definizione della squadra e del programma, un lavoro che verrà condotto dal professore in prima persona, laddove non mancano problemi irrisolti come il ruolo per Luigi Di Maio e l'incognita del voto sulla piattaforma Rousseau

Trovata intesa M5S-Pd - Salvini sul Conte-bis : 'Italiani ostaggio di 100 parlamentari' : Martedì 27 agosto è partito il secondo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella giornata di mercoledì, Pd e M5S hanno comunicato al Colle di aver trovato un accordo per la formazione di una nuova maggioranza. Dopo il colloquio con il Capo dello Stato, il segretario dei dem Nicola Zingaretti ha annunciato così l'intesa raggiunta con i pentastellati: "Abbiamo riferito al presidente di aver accettato la ...

Nasce il Conte bis : Mattarella riceve il premier per riaffidargli l'incarico : Secondo la prassi costituzionale il premier incaricato accetterà con riserva per sondare la solidità della nuova maggioranza...

Primi passi per il Conte bis - premier alle 9.30 al Quirinale : Giorni tormentati di negoziati fra i partiti e nei partiti stessi aprono il campo alla fase di definizione della squadra e del programma, un lavoro che verrà condotto dal professore in prima persona, laddove non mancano problemi irrisolti come il ruolo per Luigi Di Maio e l'incognita del voto sulla piattaforma Rousseau

Governo - ecco i nomi dei ministri che formeranno il Conte bis : Nel totonomi che circola in queste ore per i ministri del Governo M5s-Pd, oltre ad alcune riconferme date ormai per certe, come quella dei ministri Fraccaro, Bonafede e Costa, spuntano alcuni nomi di peso che faranno parte del Conte bis: al Viminale potrebbe andare il prefetto Mario Morcone, mentre il Mef potrebbe essere guidato dal dem Roberto Gualtieri. Se l'Economia fosse assegnata ai grillini in lizza c'è Andrea Roventini.

Governo Pd-M5s - il Conte bis è vicino : "L'Italia dà una seconda possibilità al signor Nessuno" : L'editoriale di Bloomberg: "Conte ha guidato una coalizione instabile composta da due partiti molto diversi tra loro che è...

