Il caso di Beatrice | morta a 5 mesi e ancora senza giustizia

(Di giovedì 29 agosto 2019) "Siamoin alto mare perché aspettiamo la relazione dell'autopsia chenon arriva". E' "un'attesa logorante" quella di Benedetta Morici, mamma di, una bambina palermitanail 30 agosto 2018, a soli cinque, all'ospedale Bambin Gesù di Roma dove era arrivata in condizioni gravissime, trasferita dall'ospedale San Vincenzo di Taormina. Un intervento che non sarebbe stato ritenuto complicato, diventato un dramma per lei e il marito. Uncomplesso al centro di due inchieste giudiziarie, una a Messina e l'altra a Roma. Il gip di Messina ha deciso di trasmettere gli atti a Roma per competenza territoriale. Un passo in avanti per i genitori che si erano opposti all'archiviazione raccontando la loro triste storia in una lettera al giudice. Adesso attendono l'esito dell'autopsia fatta il 18 gennaio scorso e disposta dalla procura di Roma. Già a ...

