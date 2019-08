Il 6 settembre manifestazione a sostegno dell’Ospedale San Pio di Castellaneta

1° vertice internazionale di Fridays For Future : 3 richieste ai potenti del mondo nel “programma politico” in attesa di una manifestazione mondiale a settembre : A Losanna, dal 5 al 9 agosto, si è tenuto il primo vertice internazionale di Fridays For Future, il movimento dei giovani per clima, nato neppure un anno fa sull’esempio degli scioperi del clima di Greta Thunberg. Ora il movimento ha il suo “programma” politico. Sono tre le richieste chiare e semplici che i giovani avanzano ai potenti della Terra: garantire giustizia ed equità climatiche, mantenere il riscaldamento globale ...