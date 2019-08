I farri antichi | quando il marketing contraddice la scienza

Fonte : wired

(Di giovedì 29 agosto 2019) (foto: Getty Images) Se il vostro agronomo di fiducia non sa bene come spiegarvi che cosa siano i cosiddetti, ha perfettamente ragione. Espressione più commerciale che tecnica, questa fantomatica tipologia di cereale viene spesso esaltata per il suo valore tradizionale, culturale e nutritivo, con argomentazioni non sempre del tutto esatte dal punto di vista scientifico e storico. L’espressione sta entrando negli ultimi anni nel gergo dell’imprenditoria dolciaria e della panificazione, tanto che può capitare di trovare il farro antico tra gli ingredienti di biscotti, croissant, focacce, pasta secca e altri prodotti. Da quanto abbiamo potuto constatare, di solito l’espressione “” è usata in modo più sensato di quanto si faccia nel caso della macro-famiglia dei grani, per i quali qui su Wired avevamo già raccolto una serie di ...

