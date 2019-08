I big esteri del mattone puntano 1 | 5 miliardi sugli asset italiani

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 29 agosto 2019) Un mese di luglio effervescente e un agosto che vede ancora in chiusura molte operazioni. Sembra che i manager del real estate debbano rinviare le vacanze perché in questo inizio di terzo quarter il mercato immobiliare ha registrato volumi di investimento di circa 1,5di euro in meno di cinque settimane.

