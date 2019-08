I 12 convocati dell’Italia per i Mondiali di basket in Cina

Basket - Mondiali 2019 : i dodici convocati dell’Italia. Sacchetti e Ricci gli ultimi due tagli : Sono Brian Sacchetti e Giampaolo Ricci gli ultimi due tagli di Meo Sacchetti. Il CT azzurro ha ufficialmente diramato la lista dei dodici convocati per il Mondiale che prenderà il via nella giornata di sabato, quando l’Italia affronterà le Filippine. Dopo l’allenamento del mattino, i due “tagliati” sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Foshan e faranno ritorno in Italia già nella giornata di domani. Una decisione ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia arriveranno il 29 agosto. Gli ultimi dubbi e ballottaggi per il ct Sacchetti : Dopo la sconfitta dell’Italia contro la Nuova Zelanda di pochi minuti fa al torneo AusTiger, è arrivata tramite l’account Twitter della FIP la comunicazione che la riduzione definitiva del roster da 14 a 12 elementi per i Mondiali avverrà non oggi, ma giovedì 29. Si tratta dell’ultimo giorno disponibile, come da direttive FIBA, per inoltrare l’elenco di coloro che vivranno la rassegna iridata. Tutte le indicazioni emerse ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : i convocati dell’Italia. Guidano Giordano e Mazzetti. Assente Petra Zublasing : Il dado è tratto. Valentina Turisini ha scelto la squadra azzurra di Tiro a segno che volerà alla volta di Rio de Janeiro, dove si svolgerà la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019, andando a caccia dei pass olimpici in vista di Tokyo 2020. Una formazione robusta e composta di ben 15 elementi: ci sono i veterani Giordano e Mazzetti, che ai Giochi di Rio seppero conquistare una finale a testa nelle specialità di pistola, mentre sarà Assente ...

Boxe - i convocati dell’Italia per il training camp di Sheffield. Undici azzurri in Gran Bretagna : La Nazionale italiana di Boxe affronta da oggi fino a domenica 1 settembre il training camp internazionale di Sheffield, in Gran Bretagna: sono Undici gli azzurri convocati per l’occasione, che saranno seguiti dall’head coach Giulio Coletta e dal coach Sumbu Kalambay. Gli azzurri si alleneranno nel Centro Tecnico della Federazione inglese per quello che sarà l’ultimo ritiro prima della rassegna iridata, che si terrà ad ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2019 : i convocati dell’Italia. Quattro azzurri in Repubblica Ceca : Domenica 25 agosto si terrà a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, la tappa della World Cup di Triathlon: alle ore 10.00 il via della gara femminile, alle ore 15.00 quello della prova maschile. Le competizioni si svolgeranno su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km in bici, 10 km di corsa). Per l’Italia, seppur iscritti a titolo personale, saranno al via Quattro triatleti: Ilaria Zane (DDS) nella gara femminile e Gregory Barnaby (707), ...

Pentathlon - Mondiali Budapest 2019 : i convocati dell’Italia. Otto azzurri a caccia della qualificazione a Tokyo 2020 : Sono stati diramati i nomi degli azzurri convocati per i Mondiali senior di Pentathlon moderno, che si terranno a Budapest, in Ungheria dal 2 al 7 settembre: si tratta di una rassegna iridata molto importante, che mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 per ciascuna delle prove individuali. Si parte lunedì 2 con la staffetta femminile, mentre il giorno seguente si terrà quella maschile. Si entrerà nel vivo poi con le qualifiche ...

Equitazione - Europei completo Luhmühlen 2019 : i convocati dell’Italia. Si infortuna Tim de la Lande - Umberto Riva sostituito da Marco Biasia su Junco CP : Definita la formazione che rappresenterà l’Italia agli Europei di completo che si terranno a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre: c’è un cambio nei nominativi diramati in precedenza nella short list azzurra dal capo equipe Giacomo Della Chiesa, causa di un infortunio. Infortunio occorso a Tim de la Lande, cavallo di Umberto Riva, costretto così a rinunciare alla rassegna continentale che, va ricordato, mette ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : i convocati e gli equipaggi dell’Italia. Azzurri in gara in nove specialità olimpiche : Sono venti i convocati dell’Italia per i Mondiali di Canoa velocità che scatteranno domani a Szeged, in Ungheria: quindici Azzurri concorreranno in nove specialità olimpiche, alla ricerca dei pass per Tokyo 2020 oltre che delle medaglie iridate, mentre altri cinque saranno in gara in specialità non olimpiche. Eccezion fatta per le gare sui 5000 metri, ogni azzurro che prenderà parte a specialità olimpiche sarà in gara in una sola distanza. ...

Volley - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per il collegiale di preparazione. Ci sono tutti i big - tornano Randazzo e Candellaro : La Nazionale Italiana di Volley maschile è pronta per tornare al lavoro dopo aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sono passati soltanto dieci giorni dalla memorabile vittoria sulla Serbia al PalaFlorio di Bari che è valsa il biglietto per il Giappone ma ora è arrivato il momento di pensare agli ormai imminenti Europei che andranno in scena dal 12 al 29 settembre. Gli azzurri si ritroveranno a Cavalese (in provincia di ...

Scherma - Mondiali paralimpici 2019 : i convocati dell’Italia - Bebe Vio trascina 12 azzurri in Corea del Sud : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali di Scherma paralimpica che si disputeranno a Cheongju (Corea del Sud) dal 17 al 23 settembre. La rassegna iridata avrà una valenza fondamentale nella corsa verso la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vorrà ricoprire un ruolo di assoluta protagonista, 12 azzurri andranno a caccia delle medaglie sperando di replicare gli eccellenti risultati ottenuti due anni fa a ...

I 31 convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di rugby : L’allenatore irlandese Conor O’Shea ha confermato la lista dei 31 giocatori convocati dalla Nazionale italiana di rugby per la nona edizione della Coppa del Mondo, in programma dal 20 settembre al 2 novembre in Giappone. Dopo i ritiri a Pergine Valsugana, Treviso

Baseball - i convocati dell’Italia per le amichevoli con la Spagna. Attesa per Europei e Preolimpico : Mentre è in pieno corso di svolgimento la serie scudetto tra Fortitudo Bologna e San Marino, con gli emiliani in vantaggio per 2-0, si avvicina a grandi passi un mese di settembre che si profila come un vero e proprio zenith del quadriennio per la Nazionale italiana di Baseball. Dal 7 al 15 settembre si svolgeranno a Bonn (Germania) i Campionati Europei, mentre pochi giorni dopo, dal 18/9 al 22/9, sarà il Bel Paese ad ospitare a Bologna e Parma ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Tokyo 2020 obiettivo in dieci specialità : Meno di quarantotto ore al via a Szeged, in Ungheria, dove, da mercoledì a domenica si disputeranno i Mondiali di Canoa velocità: l’Italia sarà ai nastri di partenza della rassegna iridata con venti atleti. La battaglia sportiva sarà ancora più accesa dal momento che nelle dodici specialità olimpiche saranno in palio i primi pass per Tokyo 2020. L’Italia però non sarà al via nelle due specialità olimpiche della canadese ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Angola - avversario dell’Italia nel girone. Spiccano Moreira e Morais : L’Angola ha svelato i convocati per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto in Cina, la compagine africana è inserita nel girone dell’Italia e gli azzurri andranno a caccia della vittoria (proprio come contro le Filippine) per puntare al passaggio del turno nel gruppo in cui la Serbia dovrebbe fare la voce grossa. Spiccano il centro Yanick Moreira che lo scorso anno ha vestito la casacca della Virtus Bologna e Carlos ...