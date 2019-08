Greta Thunberg sbarcata a New York A Trump | “Ascolta la scienza”

Greta Thunberg - folla al suo arrivo a New York dopo la traversata : “Viaggio impegnativo - incredibile questa accoglienza così calorosa” : Greta Thunberg è arrivata a New York dopo la traversata ‘verde’ dell’Atlantico a bordo dello yacht Malizia II di Pierre Casiraghi. La giovane attivista svedese, accolta come una star dalla folla e da 17 barche a vela dell’Onu, parteciperà il 23 settembre a un summit sul clima organizzato dalle Nazioni Unite. “Viaggio impegnativo – ha detto appena sbarcata – è stata dura. incredibile l’accoglienza ...

Greta Thunberg è arrivata a New York dopo un viaggio in barca a vela dal Regno Unito : La giovane attivista ambientalista Greta Thunberg è arrivata a New York dopo essere partita dal porto di Plymouth, nel Regno Unito, e aver navigato per due settimane in barca a vela. A New York, Thunberg parteciperà a una importante conferenza sul

Greta Thunberg - l’arrivo a New York dopo la traversata per il clima : “Terra! Vedo le luci” : “Terra! Vedo le luci di Long Island e New York City“. Così l’ambientalista Greta Thunberg, su Twitter, ha annunciato il suo arrivo a New York dopo la traversata oceanica a bordo della Malizia II di Pierre Casiraghi. La 16enne, infatti, ha deciso di raggiungere via oceano il summit dell’Onu sul clima, che si terrà il 23 settembre, con un viaggio a zero emissioni dal Regno Unito agli Stati Uniti. Land!! The lights of Long Island and ...

Traversata per il clima - Greta Thunberg tra le onde : “Siamo a 300 miglia da Nuova Scozia” : Dopo aver superato, a bordo della barca a vela Malizia II di Pierre Casiraghi, condizioni meteo avverse per umidità e vento al Sud di Terranova, Greta Thunberg su Twitter ha annunciato domenica, dodicesimo giorno di Traversata atlantica, che “ci stiamo avvicinando alla terraferma nordamericana”. Greta Thunberg sta compiendo un viaggio a zero emissioni dal Regno Unito a New York per il summit dell’Onu sul clima. Un regista sta documentando ...

Greta Thunberg - un anno di attivismo. Javier Bardem : “Lei è il cambiamento” : L’attivismo di Greta Thunberg per il clima compie un anno. Risale al 20 agosto del 2018 il suo primo ‘sciopero’, a Stoccolma: niente scuola quel giorno per la quindicenne, ma una pacifica forma di protesta che nelle sue intenzioni iniziali doveva durare fino alle elezioni legislative del 9 settembre 2018 ma che continua da allora influenzando gli studenti di tutto il mondo che si riconoscono nei Fridays for Future, i venerdì in ...

Greta Thunberg - così in un anno ha cambiato la mia vita : Per lunghi anni mi sono limitata a immagazzinare informazioni sul cambiamento climatico, preoccupandomi molto, ma senza andare oltre. Da appassionata di temi sociali, continuavo a scrivere come giornalista sulle questioni che da sempre mi stanno a cuore: lavoro, diritti sociali, infanzia, famiglia, salute e molto altro. Poi, un giorno, è arrivata Greta Thunberg. Avevo cominciato a seguirla già da un po’, poi ne ho scritto in occasione della sua ...

Greta Thunberg viaggia per mare per non produrre emissioni - e 2 persone dovranno andare in aereo a New York per riportare la barca a vela in Europa : “Giorno 5. Posizione, 42 gradi 55 Nord, 022 gradi 12 a Ovest. Giornata di sole con buon vento“: è il tweet odierno di Greta Thunberg, attualmente sulla barca a vela “Malizia II“. La giovane attivista svedese si rifiuta di prendere l’aereo (a causa delle emissioni) ed ha accettato la proposta di attraversare l’Atlantico offerta da Pierre Casiraghi, che ha messo a disposizione la sua barca a vela da competizione ...

Greta Thunberg - la partenza in barca a vela per raggiungere il summit Onu a New York : “Non va spostato il focus - è importante l’ambiente” : L’attivista svedese Greta Thunberg è salpata ieri per la traversata dell’Oceano in barca a vela. Un viaggio con partenza Plymouth, in Inghilterra, e destinazione New York, dove il 23 settembre si terrà il summit delle Nazioni Unite. La 16enne è a bordo dell’imbarcazione di Pierre Casiraghi assieme a suo padre, Svante, a un documentarista e agli skipper. “So che ci saranno persone che cercheranno di temporeggiare sul ...

