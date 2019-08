Greta a New York attacca Trump | «Rifiuta di ascoltare la scienza»

Greta a New York per l’assemblea Onu - polemiche sul viaggio di ritorno : È per portare il suo messaggio verde negli Usa che Greta Thunberg è sbarcata a New York. Ha attraversato l’Atlantico a bordo del Malizia II, diciotto metri a emissione zero, di Pierre Casiraghi, accompagnata dal padre. L’attracco al North Cove Marina, il porticciolo vicino al World Trade, dopo una traversata di 5,5 mila chilometri durata quindici giorni e cominciata a Plymouth, nel sud dell’Inghilterra, il 14 ...

Greta Thunberg viaggia per mare per non produrre emissioni - e 2 persone dovranno andare in aereo a New York per riportare la barca a vela in Europa : “Giorno 5. Posizione, 42 gradi 55 Nord, 022 gradi 12 a Ovest. Giornata di sole con buon vento“: è il tweet odierno di Greta Thunberg, attualmente sulla barca a vela “Malizia II“. La giovane attivista svedese si rifiuta di prendere l’aereo (a causa delle emissioni) ed ha accettato la proposta di attraversare l’Atlantico offerta da Pierre Casiraghi, che ha messo a disposizione la sua barca a vela da competizione ...

Greta Thunberg - la partenza in barca a vela per raggiungere il summit Onu a New York : “Non va spostato il focus - è importante l’ambiente” : L’attivista svedese Greta Thunberg è salpata ieri per la traversata dell’Oceano in barca a vela. Un viaggio con partenza Plymouth, in Inghilterra, e destinazione New York, dove il 23 settembre si terrà il summit delle Nazioni Unite. La 16enne è a bordo dell’imbarcazione di Pierre Casiraghi assieme a suo padre, Svante, a un documentarista e agli skipper. “So che ci saranno persone che cercheranno di temporeggiare sul ...

Greta Thunberg è partita per New York in barca a vela Arriverà tra 12 giorni Foto : Il Malizia II ha preso il largo in leggero anticipo rispetto al previsto, visto che il vento cominciava a levarsi. La barca dovrà navigare per più di 3 mila miglia cercando di evitare le condizioni di mare peggiori

