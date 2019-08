Governo | Salvini | “Molti poliziotti mi hanno detto che sarò sempre il loro ministro Solo

Crisi - la mossa leghista per restare al Governo : “Di Maio premier”. Salvini conferma - ma i capigruppo vanno in tilt : “L’offerta? Sì - no” : La narrazione del voto subito come unica via per uscire dalla Crisi è andata a schiantarsi poco dopo le 19 di mercoledì nel palazzo del Quirinale. Sono bastate poche parole di Luigi Di Maio per smontare il mantra di Matteo Salvini e della Lega che da giorni insistono pubblicamente sul “no alle poltrone” e la “parola agli italiani”, arrivando a ipotizzare che il Conte 2 sia stata una mossa non solo tessuta nei palazzi ...

Governo - Salvini : «Nasce a Bruxelles per farmi fuori. Al Viminale oggi - i dipendenti piangevano» : «Il 21 e 22 settembre avremo gazebo in tutta Italia per chiedere democrazia, rispetto. Sarebbe il quarto Governo a guida Pd avendo perso le elezioni». Così il ministro...

Nuovo Governo - Salvini chiama la piazza : "Manifestazione il 19 ottobre" : La reazione di Matteo Salvini dopo l'incarico a Giuseppe Conte. Il leader della Lega inaugura la nuova stagione...

Salvini : "Governo nato a Bruxelles" : 13.18 "Questo governo nasce a Bruxelles per far fuori quel rompipalle di Salvini". Così il leader della Lega. "Se le prime leggi saranno sui decreti sicurezza,faranno un torto agli italiani, non a Salvini". "Conte è il primo iscritto al Pd.Ora ci troviamo ad avere il Presidente della Repubblica che arriva dal Pd,il presidente del Consiglio del Pd,magari anche il vicepresidente". "Tranquilli,non mollo",dice. "Siamo ancora in tempo per andare ...

Cosa ha detto Salvini del nuovo Governo Conte : "Un governicchio fondato unicamente sulle poltrone e sull'odio non ha vita lunga. Per loro prima le poltrone, per noi ora e sempre". Cosi' Matteo Salvini su Twitter.

Giuseppe Conte premier bis : "Non sarà un Governo contro - ma...". Prima bomba su Salvini : "Accetto l'incarico con riserva". Giuseppe Conte esce dallo studio del Capo dello Stato Sergio Mattarella e annuncia quello che tutti già sapevano, come da prassi istituzionale. Poi però il premier-bis, che nei prossimi giorni si sottoporrà al rito delle consultazioni con Pd, M5s e gli altri gruppi

Sondaggi politici Ipsos : Salvini paga l’apertura della crisi di Governo : Sondaggi politici Ipsos: Salvini paga l’apertura della crisi di governo L’apertura della crisi di governo agli inizi di agosto si è trasformata in un vero e proprio boomerang per Matteo Salvini. Il ritorno alle urne è ormai una chimera dopo che ieri il secondo giro di consultazioni al Colle ha certificato l’esistenza di una nuova maggioranza, questa volta giallo rossa, per un Conte bis. Anche il tentativo di ricucire con ...

Cacciari è convinto che il Governo M5s-Pd farà il gioco di Salvini : “Occorre conquistare gli italiani altrimenti Salvini e tutto il centrodestra avranno davanti una prateria. La loro propaganda sarà martellante. E c'è alle porte la sfida più importante: le Regionali in Toscana e in Emilia-Romagna. Se Salvini vincesse in Emilia-Romagna, il giorno dopo il Pd si scioglierebbe come neve al sole”. È preoccupato il professor Massimo Cacciari, filosofo e politico, ex sindaco di Venezia, per come è andato formandosi ...

Salvini : "Il collante di questo Governo è l'odio" : La delegazione della Lega guidata da Matteo Salvini ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il secondo giro di consultazioni e, mentre il Governo composto da M5S e PD è sempre più vicino alla sua formazione, il leader del partito ha ribadito la sua ben nota posizione subito dopo il faccia a faccia col Capo dello Stato.Nessuna fuoriuscita da quello che è lo schema che Salvini ripropone ormai da giorni con dirette ...

Governo : Conte al Colle domani alle 9.30. M5S-Pd - intesa sul Conte-bis. Di Maio : «Destra e sinistra concetti superati». Salvini : 60 milioni di italiani ostaggio : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo : Morani - ‘e ora Salvini sloggi dal Viminale’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Salvini è quello che accusa gli altri partiti di essere attaccati alle poltrone ma pur di rimanere al ministero degli interni ha provato in ogni modo a convincere il M5s a rifare un Governo insieme. Ora l’importante è che sloggi dal Viminale”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Alessia Morani. L'articolo Governo: Morani, ‘e ora Salvini sloggi dal Viminale’ sembra essere ...

Crisi di Governo - Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Sfido chiunque a dirmi che Pd e M5S sono maggioranza in parlamento e nel Paese, quando stanno litigando anche al loro interno, è il primo governo che ancor prima di nascere ha cominciato a litigare al suo interno”. Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'articolo Crisi di governo, Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella proviene da Il Fatto ...