Governo Pd-M5s | il Conte bis è vicino | L' Italia dà una seconda possibilità al

Governo : Boschi - ‘non rinuncio a cause con M5S’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Ovviamente non rinuncio a nessuna causa” con M5S. “Nessun risentimento personale ma sui risarcimenti non torno indietro”. Lo dice Maria Elena Boschi, intervistata da ‘Il Messaggero’. L'articolo Governo: Boschi, ‘non rinuncio a cause con M5S’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

NUOVO Governo M5S-PD/ Conte e gli endorsement da ripagare con le svendite : Conte si prepara a tornare alla guida di un GOVERNO che dovrà rispondere ai desiderata di Francia e Germania. Anche per le privatizzazioni

Governo - Conte al Quirinale alle 9.30. Di Maio : «Prima programma - poi i nomi». Pd : inaccettabile premier e vice M5S : Governo, il primo passo per il bis di Giuseppe Conte è compiuto. Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio comunicano a Sergio Mattarella che il Pd ha accettato la proposta del M5S di dare vita a un...

Pensioni - smantellare Quota 100 : il primo obiettivo del Governo di Pd-M5s. Incubo Fornero : chi rischia ora : primo punto nel programma del governo di Pd e M5s? smantellare Quota 100 e la riforma delle Pensioni di Matteo Salvini. E l'ombra di un nuovo scandalo esodati, memoria di quanto accaduto con la ministra di Monti Elsa Fornero tra 2011 e 2012, grava ancora sui lavoratori italiani. Leggi anche: Gradit

C'è l'accordo tra M5s e Pd. Governo giallorosso ai nastri di partenza : Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale alle 09 e 30 per ricevere l'incarico per formare un nuovo Governo. Questo l'esito delle consultazioni, dopo che Il Pd ha dato il via libera a un suo secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un esecutivo insieme. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita un un nuovo Governo ...

Crisi di Governo - da Pd e M5S il sì a Conte. Mattarella lo convoca alle 9.30 Grillo : «Niente politici nei ministeri tecnici» : Di Maio: «La Lega mi voleva premier, ma io non cerco poltrone». Zingaretti: «Nessuna staffetta, ora la svolta». L’incognita del voto su Rousseau. Il premier convocato al Quirinale giovedì alle 9,30

Beppe Grillo - granata sul Governo di Pd e M5s : "Ministri tecnici e sottosegretari politici" - Conte nel sacco : La granata di Beppe Grillo sull'accordo appena trovato tra Pd e M5s. A pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Quirinale di Giuseppe Conte come premier incaricato, "l'elevato" guru fondatore del Movimento interviene cambiando le carte in tavola del futuro governo: "grandi personalità e tecnici