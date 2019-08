Governo - nasce Conte-bis : «Sarà coraggioso». Il programma - priorità a valori e Ue : Sergio Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte dopo due giri di consultazioni e 50 minuti di colloquio al Quirinale. E il premier al tempo stesso dimissionario e incaricato accetta con...

Governo - Salvini : «Nasce a Bruxelles per farmi fuori. Al Viminale oggi - i dipendenti piangevano» : «Il 21 e 22 settembre avremo gazebo in tutta Italia per chiedere democrazia, rispetto. Sarebbe il quarto Governo a guida Pd avendo perso le elezioni». Così il ministro...

Nasce il nuovo Governo Conte : il premier incaricato ha accettato con riserva : Secondo la prassi costituzionale Conte - ricevuto da Mattarella - ha accettato l'incarico con riserva per sondare la...

Conte convocato al Quirinale domani alle 9.30 : nasce il Governo giallorosso : Il portavoce della Presidenza della Repubblica Giovanni Grasso ha detto che Giuseppe Conte è convocato al Quirinale per domani mattina

Meloni : se nasce Governo M5S-Pd scenderemo in piazza : Meloni: se nasce Governo M5S-Pd scenderemo in piazza."Se questo Governo dovesse nascere scenderemo in piazza.

Governo - Calenda si dimette dal Pd : «Con M5S rapporto nasce male» : Caldenda si dimette. «Con M5S abbiamo rinunciato alle nostre idee e ai nostri valori». E ancora: Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non...

Berlusconi : "M5s-Pd scenario pericoloso - si voti" | Meloni : "In piazza se nascerà il Governo" : Forza Italia e Fratelli d'Italia lanciano l'offensiva contro il possibile governo giallorosso. Berlusconi: "Noi andremmo ancora all'opposizione".

Salvini : "Il loro collante è l'odio per me e per la Lega" | Meloni : "In piazza se nascerà il Governo" : Lega e Fratelli d'Italia lanciano l'offensiva contro il possibile governo giallorosso. Il ministro dell'Interno: "Diremo a Mattarella di mettere fine a questa vergogna".

Governo CONTE BIS/ Mannino : l'accordo Di Maio-Conte-Zingaretti nasce morto : "Tutte le crisi si chiudono con dei compromessi che però hanno un fondamento e una prospettiva. Ma il GOVERNO giallo-rosso non ne ha"

Sergio Mattarella - i dubbi sul "negoziatore" Conte : Governo in crisi prima ancora di nascere : Il pressing del Colle e la frenata dei partiti. Sergio Mattarella, a sorpresa, lunedì pomeriggio emana un ultimatum ai partiti, nello specifico a Pd e M5s. "Entro le 19 risposte chiare": prima del secondo giro di consultazioni (che cominceranno martedì alle 16 e dureranno fino a mercoledì nel tardo

Matteo Salvini : 'Nasce un Governo che ha le poltrone come unico collante' : Non esita a denunciare senza mezzi termini la possibile, ma non ancora certa, intesa tra PD e MoVimento Cinque Stelle per la formazione del nuovo governo: per Salvini non è nient'altro che un ribaltone pronto già da tempo. Per il leader della Lega, intervenuto al Senato nel corso di una conferenza stampa, l'unica soluzione democratica è quella di tornare alle urne, per non tradire la volontà popolare. Le parole di Salvini L'esecutivo tra M5S e ...