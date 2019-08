Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Il primo tema che ildovrà affrontare? Il lavoro”. Non hanno dubbi idel Pd che ieri seranazionale de l’Unità ahanno ascoltato in diretta il discorso di Luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale. Un tema che ieri è stato analizzato anche dal segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini ospite della kermesse democratica: “Li giudicheremo per quello che fanno ma stavolta non staremo solo ad ascoltare, ma abbiamo avanzato anche proposte”. Tra gli stand della, sono in tanti ad avere dubbi sul leader dele attuale ministro del Lavoro: “Chi dice che non ci sono più destra e sinistra, sicuramente me la vuole mettere daparte” avverte un militante mentre dal palco Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, auspica che il suo partito riesca a prendere il posto ora occupato da Di Maio L'articoloPd di ...

ilfoglio_it : Di Maio tentato dalle proposte di Salvini (Chigi e Mef), Dibba scatena i militanti. In corso un incontro tra Giggin… - Noovyis : (Governo, militanti alla Festa Pd di Ravenna: “Intesa con M5s? Fino a qualche settimana fa sarebbe stata fantascien… - alcinx : RT @fattoquotidiano: Governo, militanti alla Festa Pd di Ravenna: “Intesa con M5s? Fino a qualche settimana fa sarebbe stata fantascienza.… -